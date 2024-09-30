Mudanya Belediyesi\'nden Yol Yenileme Hamlesi

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(BURSA)- Mudanya Belediyesi, yol ve asfalt işlemlerine hız verdi. Yıl sonuna kadar ilçe genelinde 50 cadde ve sokağın yolunun yenilenmesi hedefleniyor. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "İlçemizde yapılan yeni asfaltlarla birlikte sadece yollarımızı yenilemiyor, aynı zamanda yaşam kalitesini de artırıyoruz" dedi.

Mudanya Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını modernize etmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu bir ulaşım ağı sunmak için başlattığı asfaltlama ve yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yapılan asfalt ihalesi kapsamında, yıl sonuna kadar 50 cadde ve sokağın yenilenmesi hedefleniyor. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ilçenin her köşesinde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. İlçemizde yapılan yeni asfaltlarla birlikte sadece yollarımızı yenilemiyor, aynı zamanda yaşam kalitesini de artırıyoruz" ifadelerini kullandı. Sadece ana yolların değil, mahalle ve sokak aralarındaki yolların da yenilenmesine önem verdiklerini kaydeden Dalgıç, "Daha modern ve yaşanabilir bir Mudanya için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bizden en çok beklediği hizmetlerin başında yollar ve kaldırımlar geliyor. Yılsonuna kadar toplamda 50 cadde ve sokağı yenilemeyi hedefliyoruz. İlçe genelinde başlattığımız yol yapım ve asfalt serim çalışmalarımız artarak sürecek. Amacımız, Mudanya'yı her yönüyle daha konforlu, daha güvenli ve daha estetik bir ilçe haline getirmek. Bu çalışmalar, ilçemizin altyapı kalitesini yükseltecek ve uzun yıllar boyunca güvenli ve sorunsuz bir ulaşım sağlayacaktır" diye konuştu.