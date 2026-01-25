Mudanya Belediyesi, Uğur Mumcu'yu "Susturamazlar" Temalı Programla Andı

(BURSA) - Mudanya Belediyesi, araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu, katledilişinin 33'üncü yılında düzenlediği "Susturamazlar" temalı programla andı. Gazeteci Sedat Ergin, 33 yıldır faillerin bulunamadığına dikkati çekerek, "Yoldan geçenlere sorun, 'Uğur Mumcu davasının hala devam ettiğini biliyor musun' diye. Binlerce insan o gün Ankara'daki adliyenin önünde toplanabilir" dedi. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise "Karanlıkta kalan bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması talebimizi haykırmak için ben de 9 Şubat'ta Ankara'da olacağım" ifadelerini kullandı.

Mudanya Belediyesi, demokrasi, aydınlanma ve basın özgürlüğü mücadelesinin simge ismi, araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu katledilişinin 33'üncü yılında düzenlediği programla andı. "Susturamazlar" temasıyla düzenlenen program Uğur Mumcu belgeseli gösterimiyle başladı.

"Türkiye'nin daha iyi günler yaşayacağına dair umudumuzu korumaya devam ediyoruz"

Mumcu ailesi adına programa bir video mesaj gönderen Mumcu'nun kızı, um: ag Yönetim Kurulu Üyesi Özge Mumcu, babasının 1975 yılında yazdığı "Çağın Suçu" yazısından bir bölüm okudu. Mumcu, "Türkiye'nin daha iyi günler yaşayacağına dair umudumuzu korumaya devam ediyoruz. Sizler de umudunuzu korumaya devam edin" ifadelerini kullandı.

Dalgıç'ın moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide siyasetçi, eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın ile gazeteci yazar Sedat Ergin, Mumcu cinayetini ve dava sürecini ele aldı.

Dalgıç, "Uğur Mumcu'nun asıl mirası, rahatlatan cevaplar değil; rahatsız eden sorulardır. ve belki de onu anmanın en sahici yolu şudur: Bir gün, bir yerde, herkes sustuğunda bile soru sormak ve gerçekleri konuşmaktır" diye konuştu.

Ergin ise Uğur Mumcu'nun araştırmacı gazeteciliğin Türkiye'de önem kazanmasında öncü rol oynadığını vurgulayarak, "Çok disiplinli ve çok çalışkandı. Mumcu devlet içindeki yolsuzluk, uyuşturucu, silah kaçaklığı ile ilgili karanlık ilişkileri ilk kez ortaya çıkarmış ve belgeleriyle ortaya koymuştur. Tarikatların siyasetle ve ticaretle olan ilişkileri de Uğur Mumcu gazeteciliğinin odaklandığı alanlardan biriydi" ifadelerini kullandı.

Ergin, 33 yıldır faillerin bulunamadığına dikkati çekerek, "Yoldan geçenlere sorun, 'Uğur Mumcu davasının hala devam ettiğini biliyor musun' diye. Binlerce insan o gün Ankara'daki adliyenin önünde toplanabilir" dedi.

"Ben de 9 Şubat'ta Ankara'da olacağım"

Bu çağrının üzerine Dalgıç, "Karanlıkta kalan bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması talebimizi haykırmak için ben de 9 Şubat'ta Ankara'da olacağım. Adalet arayışımıza güç vermek isteyen herkesi Ankara'da görülecek bu duruşmada bizimle birlikte olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Mumcu'nun susturulamadığını söyleyen Karayalçın da "Cumhuriyet'e karşı olanlar, Atatürk'e karşı olanlar, laikliğe karşı olanlar, Uğur Mumcu'nun katilleridir. Failleri biliyoruz. O yüzden değerlerimize sahip çıkmalıyız" dedi.