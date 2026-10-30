Mudanya Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Cumhuriyet Bayramı\'nda pankartla yürüdü

Mudanya Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Cumhuriyet Bayramı'nda pankartla yürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mudanya Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Mudanya'da düzenlenen kutlamalara katıldı. Üyeler, 'Cumhuriyet'in Beşiktaş'ı' yazılı pankart ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı, kutlamalar yürüyüşün ardından sona erdi.
Mudanya Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliklerine katıldı.
Mudanya'da gerçekleştirilen kutlamalarda bir araya gelen dernek üyeleri, üzerinde "Cumhuriyet'in Beşiktaş'ı" yazılı pankart ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı.
Her yaştan Beşiktaş taraftarının yer aldığı etkinlikte dernek üyeleri, bu anlamlı günde birlik ve beraberlik içinde olmanın mutluluğunu yaşadı.
Kutlamalar, katılımcıların Türk bayrakları eşliğinde gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından sona erdi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?