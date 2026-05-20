Mudanya Belediye Başkanı Dalgıç: "Gelecek Gençlerin Fikirleri ve Cesaretiyle Büyüyecek"

20.05.2026 10:28  Güncelleme: 11:03
Mudanya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Meclisi buluşması, yürüyüş ve Kurtalan Ekspres konseriyle coşkuyla kutlandı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, gençlerin karar süreçlerinde daha fazla yer alacağı bir Mudanya hedeflediklerini vurguladı.

(BURSA) - Mudanya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşku, heyecan ve umutla kutladı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Biz gençlerin sesini duyan, gençlerle birlikte düşünen, gençlerin karar süreçlerinde daha fazla yer aldığı bir Mudanya kurmak için uğraşıyoruz. Çünkü gelecek, sizin fikrinizle, cesaretinizle, emeğinizle büyüyecek" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak yaktığı bağımsızlık meşalesini yakmasının 107. yılı, Mudanya'da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Meclisi buluşması, 19.19 Gençlik Yürüyüşü ve Kurtalan Ekspres konseri, gençlerin sözüne, enerjisine ve heyecanına sahne oldu.

Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, gençlerle bir araya geldiği etkinliklerde, gençlerin karar süreçlerinde daha fazla yer aldığı bir Mudanya hedeflediklerini belirterek, "Biz gençlerin sesini duyan, gençlerle birlikte düşünen, gençlerin karar süreçlerinde daha fazla yer aldığı bir Mudanya kurmak için uğraşıyoruz. Çünkü gelecek gençlerin fikirleri, cesareti, emeğiyle büyüyecek" diye konuştu.

RESMİ TÖREN ATATÜRK PARKI'NDA YAPILDI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla resmi tören Atatürk Parkı'nda gerçekleştirildi. Anıta çelenk sunulmasının ardından kortej eşliğinde Mütareke Meydanı'na yürüyüş yapıldı. Bursa Vali Yardımcısı ve Mudanya Kaymakam Vekili Mustafa Güney, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ile ilçe protokolünün katıldığı törende, gençler hazırladıkları spor ve halk dansları gösterilerini sahneledi, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

GENÇLİK MECLİSİ'NDE SÖZ GENÇLERDE

Etkinlikler kapsamında Dalgıç, Mudanya Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Meclisi'nde gençlerle buluştu. Eğitimden ekonomiye, geçim sıkıntısından sosyal yaşama kadar pek çok başlıkta gençlerin fikirlerini, beklentilerini ve yaşadıkları sorunları dinleyen Dalgıç, gençlik buluşmalarını her ayın 19'unda, saat 19.00'da Mudanya Gençlik ve Spor Merkezi'nde yapacaklarını duyurarak, gençleri bu buluşmalara davet etti.

MEYDAN GENÇLERİN ENERJİSİYLE DOLDU

Bayram coşkusu saat 19.19'da İskele Meydanı'nda başlayan "Mudanya Gençlikle Yürüyor" sloganıyla düzenlenen yürüyüşle devam etti. Mütareke Meydanı'na yürüyen Mudanyalılar bayraklar, marşlar ve alkışlarla renkli görüntüler oluşturdu.

Gecenin sonunda sahneye çıkan Kurtalan Ekspres, Mütareke Meydanı'nı dolduran kalabalıkla birlikte Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray'ın sevilen şarkılarını seslendirdi, 19 Mayıs'ın bayram ruhunu yaşattı. Konserin sonunda Başkan Dalgıç, grup üyeleriyle birlikte sahneye çıkarak vatandaşlarla 10. Yıl Marşı'nı söyledi.

"YAŞASIN GENÇLİK"

Mütareke Meydanı'nda 19 Mayıs ruhunu paylaşan gençlere seslenen  Dalgıç, Atatürk'ün Samsun'a çıkarken sahip olduğu en büyük gücünün inanç ve kararlılık olduğunu söyleyerek, gençlere umutlarını kaybetmeden mücadele etmeleri çağrısında bulundu. Ekonomik zorluklar, gelecek kaygısı ve yaşam mücadelesine rağmen gençlerin düşünmeye, sorgulamaya ve sözünü söylemeye devam etmesi gerektiğini belirten Dalgıç, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Samsun'a çıkan o iradeyi hatırlayın. Sorunları çözmek, itiraz etmek ve bir hayalin peşinden gitmek için beklemeyin. Mucizenin ve umudun kendisi olun. Mudanya'nın, Türkiye'nin kendisi olun. Biz gençlerin sesini duyan, gençlerle birlikte düşünen, gençlerin karar süreçlerinde daha fazla yer aldığı bir Mudanya kurmak için uğraşıyoruz. Çünkü gelecek sizin fikrinizle, cesaretinizle, emeğinizle büyüyecek. Aklınıza güvenin. Cesur olun. Gücünüze inanın. Birbirinize tutunun. Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın gençlik, yaşasın Atatürk Cumhuriyeti."

Kaynak: ANKA

