Mudanya\'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde O.Ç., yolda karşılaşıp tartıştığı Niyazi Koyun'u bıçakla öldürdü, yanındaki arkadaşı K.T.'yi yaraladı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Şeref Sokak üzerinde yürüyen O.Ç., yolda karşılaştığı Niyazi Koyun ve arkadaşı K.T. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda O.Ç., yanındaki bıçakla Niyazi Koyun ve K.T.'yi yaraladı. Yaralılar, ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Niyazi Koyun, kurtarılamadı; diğer yaralının tedavisi sürüyor. O.Ç. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.