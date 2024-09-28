Mudanya'da Deniz Otobüsünde Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Mudanya'da Deniz Otobüsünde Erkek Cesedi Bulundu

Mudanya\'da Deniz Otobüsünde Erkek Cesedi Bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, deniz otobüsünde tuvalette bir erkek cesedi bulundu. Polis soruşturma başlattı.

28.09.2024 02:46
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, iskeleye yanaşan deniz otobüsünün tuvalet kısmında erkek cesedi bulundu.

Yenikapı-Bursa seferini tamamlayan İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) işletmesine ait vapur, Güzelyalı Mahallesi'ndeki iskeleye yanaştı.

Yolcuların inmesinin ardından görevliler tarafından vapurda yapılan son kontrollerde tuvalet kısmında bir kişinin yerde hareketsiz yattığı görüldü.

İhbar üzerine iskeleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İskeleye gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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