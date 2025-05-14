Mudanya'da DOCA Tirilye Ultra Koşusu Heyecanı - Son Dakika
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Mudanya'da DOCA Tirilye Ultra Koşusu Heyecanı

Mudanya, 390 sporcunun katılacağı DOCA Tirilye Ultra Koşusu'na ev sahipliği yapacak. 18 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlik, tarihi ve doğal güzellikleri bir araya getiriyor.

14.05.2025 16:16  Güncelleme: 16:50
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(BURSA)- Mudanya, eşsiz doğası ve tarihi dokusuyla DOCA Tirilye Ultra Koşusu'na ev sahipliği yapacak. "Doğanın ve Tarihin İzinde Koş" temasıyla gerçekleştirilecek etkinliğe aralarında uluslararası koşucuların da bulunduğu 390 sporcu ve doğasever katılacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Doca Tirilye Ultra Koşusu, 18 Mayıs Pazar günü Mudanya'nın eşsiz doğal atmosferinde gerçekleşecek. Mudanya Polis Lokali'nde gerçekleştirilen basın toplantısında koşu hakkında bilgi verildi. Toplantıya Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çağlar Yeni, Bursa Koşu Akademisi Başkanı Ünal Çelik, Kaptan Yalçın Balcı, DOCA Tekstil Genel Müdür Yardımcısı Özgür Fırat Yıldız ve Kurumsal İletişim Müdürü Hakkı Şenkeser katıldı.

"Tarih ve doğa tutkunları için eşsiz bir deneyim sunmakta"

Kaymakam Ayhan Terzi, herkesi Mudanya ve Tirilye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtacak organizasyonu takip etmeye davet ederek, "Yarışmanın parkuru Tirilye sınırları içerisinde yer alan ve M.Ö. 7'nci yüzyıla kadar uzanan antik kent rotaları boyunca ilerlemektedir. Bu özel parkur sadece sporcular için değil, tarih ve doğa tutkunları için de eşsiz bir deneyim sunmaktadır" dedi.

"Gittikleri yerlerde burayı anlatacaklar"

Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise Mudanya'nın tanınırlığını artırmak açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayarak organizasyon için büyük heyecan duyduklarını dile getirdi. Mudanya'da bu tür etkinliklere daha çok ev sahipliği yapmak istediklerini belirten Dalgıç, "Mudanya çok turistik, çok özel bir yer, Tirilye de bambaşka. Bu etkinlikler ilçemizin tanıtımı için çok değerli. Ultra Trail'i koşan koşucunun veya yarışmacının her yeri gördüğü, gözlemlediği, aklına yazdığı bir müsabaka olacak. Gittikleri yerlerde burayı anlatacaklar. O yüzden bize uzun vadede de çok katkıları olacağını düşünüyorum. Yarışların 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri içerisinde olması bizim için değerini daha da artırıyor" diye konuştu.

DOCA Kurumsal İletişim Müdürü Hakkı Şenkeser de etkinliğe aralarında uluslararası sporcuların da bulunduğu 390 kişinin kayıt yaptırdığını belirterek, hedeflerinin Bursa'ya, Mudanya'ya önemli bir organizasyon kazandırmak olduğunu söyledi.

Katılımcılar, tarihi alanlardan geçecek

DOCA Tirilye Ultra Trail, 18 Mayıs Pazar günü profesyonel koşucular ve doğa tutkunlarının katılımıyla gerçekleştirilecek. Saat 09.00'da Tirilye'de startı verilecek etkinlikte 29 kilometre uzunluğa ve bin 188 metre yüksekliğe ulaşacak 29K etabı Tirilye, Kumyaka, Mirzaoba, Yalıçiftlik, Kapanca, Tirilye güzergahında, 54 kilometre ve 2 bin 157 metre yüksekliğe ulaşan 54K etabı ise Tirilye, Kumyaka, Çepni, Akköy, Dereköy, Mirzaoba, Yalıçiftlik, Ketendere, Kapanca Tirilye güzergahında koşulacak. Katılımcılar, doğanın yanı sıra Dereköy (Potamia) Kilisesi, Kapanca Korsan Limanı, Aya Yani Manastırı, Taş Mektep gibi tarihi alanlardan da geçecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mudanya'da DOCA Tirilye Ultra Koşusu Heyecanı - Son Dakika

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