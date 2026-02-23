Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: "Hem Hizmet Edeceğiz Hem de Hemşehrilerimizle Birlikte Olmaya Devam Edeceğiz"

(BURSA) – Mudanya'da düzenlenen iftar programında yüzlerce kişiyle birlikte orucunu açan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Halkımızla kol kola olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yok. Hem hizmet edeceğiz hem de hemşehrilerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu kentin dört bir yanında yaşatmayı sürdürürken, ilçelerde düzenlenen geleneksel iftar programları Mudanya'da devam etti.

Mudanyalılar aynı sofrada buluştu

Mudanya Emir Ali Usta Güzelyalı Kapalı Pazar Alanı'ndaki programa Başkan Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Altunsoy, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve kent sakinleri katıldı.

Bozbey, vatandaşlarla sohbet edip görüş ve düşüncelerini dinledi. Akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

"Paylaşma ve dayanışma ruhunu geliştiriyoruz"

Ramazan ayında binlerce insanı aynı sofra etrafında buluşturmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Bozbey, kentin dört bir tarafında iftar sofraları kurduklarını ve iftariyelikler dağıtarak vatandaşların yanında olduklarını belirtti. Bozbey, "Paylaşma ve dayanışma ruhunu geliştiriyoruz. Halkımızla kol kola olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Hem hizmet edeceğiz hem de hemşehrilerimizle birlikte olacağız. Bursa'nın farkını ortaya koyacağız. Allah hepimizi sağlıklı bir şekilde bayrama da ulaştırsın. Hayırlı ramazanlar diliyorum" diye konuştu.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirten Dalgıç da aynı sofrada buluşmanın toplumsal bağları güçlendirdiğini belirterek katkılarından dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Bozbey'e teşekkür etti.

Esnaf ve dernek ziyaretleri yapıldı

Bozbey ve beraberindekiler, iftar programının ardından Feribot Taksi Durağını, Güzelyalı Minibüsçüler Kooperatifini ve Mudanya Taksi Durağını ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Daha sonra Mudanya Güzelyalı Artvinliler Derneği ile Mudanya Dağ-Der Derneği'ni de ziyaret eden Bozbey, ortak akılla hayata geçirilebilecek projeleri konuştu.

Bozbey, teravih namazının ardından Tekke-i Cedid Cami'nde (Merkez Eski Hal Cami) vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.