Mudanya'da Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Mudanya'da Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı

02.07.2026 10:41
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı Mudanya'da törenle kutlandı. Çelenk sunumu, denize çelenk bırakma, tişört ve lokma dağıtımı yapıldı. Liman Başkanlığı'ndan Özlem Ay Tuğkuş, Kabotaj Kanunu'nun önemini vurguladı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı, Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Tören, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törenin ardından kortej eşliğinde Liman Başkanlığı'na yürüyen protokol üyeleri ve katılımcılar, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

Program kapsamında çocuklara bin adet "Mavi Vatan" temalı tişört dağıtılırken, vatandaşlara bin 500 kişilik lokma ve su ikram edildi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Liman Başkanlığında görevli Özlem Ay Tuğkuş, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye'nin denizlerde ekonomik bağımsızlığını güçlendirdiğini belirterek, denizciliğin ülke ekonomisi açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız." sözünü hatırlatan Tuğkuş, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılını kutladı.

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar, protokol üyeleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mudanya'da Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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