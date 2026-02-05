Mudanya'da Yeni Dönem: Kentsel Tasarım Rehberi Tanıtıldı

(BURSA) - Mudanya Belediyesi tarafından kentin daha düzenli, okunabilir ve yaşanabilir hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Kentsel Tasarım Rehberi, düzenlenen bilgilendirme toplantısıyla bölge esnafına anlatıldı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Tasarım Rehberi, Mudanya'nın hikayesini yeniden yazma haritasıdır" dedi.

Kamusal alanların kullanımını yeniden düzenleyen ve estetik bütünlüğü esas alan "Mudanya Kentsel Tasarım Rehberi" uygulaması başlıyor. Rehberin birinci etap uygulama süreci, esnafla yapılan toplantıda ayrıntılarıyla anlatıldı.

Mudanya Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıda; görsel karmaşanın azaltılması, yaya konforunun artırılması, kamusal alanın adil kullanımı, turizm çekiciliğinin güçlendirilmesi ve yerel ekonomiye katkı sağlanması hedefleri çerçevesinde rehberin kapsamı ve uygulama esasları paylaşıldı.

Rehberin kapsamı ve uygulama esaslarını Dalgıç anlatırken, toplantıya Mudanya Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İlhan, Esnaf Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu ile çok sayıda esnaf katıldı.

Sokakların dili bir hikaye anlatacak

Rehber, Mudanya'daki sokakların standart ve bütüncül bir dil kazanmasını hedefleyen somut düzenlemeler içeriyor. Bu kapsamda kapı ve pencere görünümlerinde özgün mimari karakteri koruyan, abartıdan uzak ve birbirleriyle uyumlu tasarım ilkeleri tanımlanıyor. Cephelerde kullanılan renkler, Mudanya'nın tarihsel dokusuna uygun tonlarla sınırlandırılırken; vitrin düzenlemeleri, sokakla görsel ilişkiyi güçlendirecek şekilde ele alınıyor.

Tabela ve levhalarda ise ölçü, hizalama ve yerleşim esasları belirlenerek görsel karmaşanın azaltılması amaçlanıyor. Rehber ayrıca masa, sandalye ve şemsiye gibi sokak kullanımlarını yaya önceliğini bozmayacak sınırlar içinde tanımlıyor; aydınlatma elemanlarıyla da akşam saatlerinde güvenli ve dengeli bir kamusal alan hedefleniyor. Rehber, sokaklarda estetik bütünlüğü sağlarken yaya konforunu ve ticari görünürlüğü birlikte gözetiyor.

Dalgıç, Kentsel Tasarım Rehberi'nin Mudanya'nın tarihsel kimliğinden ilham alan, mevcut ticari hayatı ve sokak–esnaf ilişkisini koruyan bir düzenleme anlayışıyla hazırlandığını ifade etti. Rehberle yeni bir hikaye yazmadıklarını, kentin sahip olduğu hikayeyi güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Dalgıç, çalışmayı kent hafızası, yaşam kalitesi ve birlikte yaşama projesi olarak tanımladı.

Yapıların kütlesinin, temel mimari düzenin, mevcut ticari hayatın ve sokak–esnaf ilişkisinin korunacağını vurgulayan Dalgıç, "Kent siluetini sadeleştiriyor, kamusal alanı rahatlatıyor, yaya deneyimini güçlendiriyor, ticari görünürlüğü artırıyor, Mudanya'nın turizm çekiciliğini ve estetik değerini yükseltiyoruz. Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan rehberin birinci etap çalışmaları kapsamında tabela, şemsiye, masa ve sandalyeleri standart bir görünüme kavuşturacağız. Bu çalışmamızı 6 Mayıs tarihine kadar tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Esnaf odası mali kolaylık sağlayacak

Toplantıda ayrıca ikinci etapta hayata geçirilmesi planlanan cephe renkleri, kapı ve pencere görünümleri, vitrinler ve aydınlatma gibi başlıklarda zorunlu kurallar paylaşıldı. Sunumun ardından esnafın soruları yanıtlandı; görüş ve önerileri dinlendi. Uygulama sürecinde oluşabilecek maliyetin esnafa en az düzeyde yansıması ve ödemelerde kolaylık sağlanması amacıyla Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile iş birliği yapılacak. Alınacak teklifler doğrultusunda bir ödeme planı hazırlanarak, isteyen esnafa taksitli ödeme kolaylığı sağlanacak.