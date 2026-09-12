Mudanya\'da motosiklet aydınlatma direğine çarptı, 2 kişi ağır yaralandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 BGC 918 plakalı motosiklet, Ömerbey Mahallesi Huzur Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü ve yanındaki yolcu, ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.