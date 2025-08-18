Mudanya'da Otomobil Uçurumdan Yuvarlandı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde bir otomobilin uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında, Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldıztepe mevkisinde seyir halinde olan A.A .(19 )idaresindeki 34 JE 8109 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Kazanın etkisiyle metrelerce takla atan araç, ters vaziyette durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı A.A. ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralanın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların oluştuğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),