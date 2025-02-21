Mudanya'da Yerel Üreticiyi Güçlendirmek İçin Yeni Girişim - Son Dakika
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Mudanya'da Yerel Üreticiyi Güçlendirmek İçin Yeni Girişim

Mudanya Belediyesi Tarım A.Ş. ve yerel kalkınma kooperatifleri, Mudanya İmece Gıda Tarım A.Ş. adlı yeni bir yapı oluşturarak kırsalda kalkınmayı artırmayı ve yerel üreticiyi desteklemeyi hedefliyor. Başkan Dalgıç, markalaşma ve tarımsal verimliliğin artırılacağını vurguladı.

21.02.2025 15:14
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(BURSA) - Mudanya Belediyesi Tarım A.Ş. ile yerel kalkınma kooperatiflerinin ortaklığında Mudanya İmece Gıda Tarım A.Ş. kuruldu. Mudanya'da kırsalda kalkınmayı artırmak ve yerel üreticiyi güçlendirmek için atılan adımla üreticilerin daha güçlü ve rekabetçi bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Mudanya Belediyesi, ilçedeki tarımsal üretimi güçlendirmek ve yerel üreticiyi desteklemek amacıyla önemli bir adım attı. Mudanya Belediyesi Tarım A.Ş. ve yerel kalkınma kooperatiflerin ortaklığıyla kurulan Mudanya İmece Gıda Tarım A.Ş., ilçedeki tarım kooperatiflerini tek çatı altında buluşturarak güç birliği oluşturdu.

Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, markalaşma, yerel ürünlerin katma değerini artırma ve üreticinin refahını yükseltme hedefiyle hayata geçirilen girişime, Çepni, Çınarlı, Esence, Hasköy, Çayönü, Mürsel, Yalıçiftlik ve Yörükali Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri'nin katıldığını belirtti. Türkiye'ye örnek bir adım atıklarını ve kooperatifleri bir üst çatı altında buluşturduklarına dikkati çeken Dalgıç, yeni girişimle üreticinin rekabet gücünün artacağını belirtti.

Üreticinin geliri artacak

Başkan Dalgıç, Mudanya'nın zeytin, incir, üzüm gibi değerli tarım ürünlerine sahip olduğunu ancak üreticinin hak ettiği kazancı sağlayamadığını aktararak, şöyle konuştu:

"İlçenin kalkınması, halkın daha mutlu ve refah içinde yaşaması için verim ve gelir çok önemli. Zeytin, incir, üzüm gibi çok önemli ürünlerimiz var. Ne yazık ki bunları katma değeri yüksek hale getirememişiz. Mudanya Belediyesi olarak çiftçimize ve üreticimize destek olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oluşturduğumuz birliktelikle gücümüzü artıracağız. Kısa sürede soğuk hava deposu ve Freeze-Dry tesisini inşa edeceğiz ve ürünlerimizin tarlada kalmasının, yok fiyata satılmasının önüne geçeceğiz. Markalaşma adına önemli adımlar atacağız, yurt içi ile yurt dışına pazarlama konularında da iş birliklerimiz olacak. Destek programlarından yararlanmak, girdi maliyetlerini aşağı çekmek, iyi tarım uygulamalarıyla tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve kaliteyi yükseltmek de hedeflerimiz arasında."

Kaynak: ANKA

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