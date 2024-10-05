Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yılı Kutlandı

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Mudanya Mütarekesi'nin 102'nci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde kostüm yürüyüşü gerçekleştirildi. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, barış ve bağımsızlığın önemini vurgulayarak tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.

05.10.2024 11:40  Güncelleme: 12:00
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(BURSA) - Mudanya Mütarekesi'nin 102'nci yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamaların ikinci gününde kostüm yürüyüşü yapıldı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Kültürümüzü yaşatmak ve tarihimizi hatırlamak adına sadece Mudanyalıları değil, ülkemizin her yanındaki vatandaşlarımızı 11 Ekim'e kadar sürecek etkinliklerimize katılmaya, barışın ve bağımsızlığın ne denli kıymetli olduğunu haykırmaya davet ediyorum" dedi.

Mudanya Mütarekesi'nin 102'nci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen kostüm yürüyüşü ile vatandaşlar tarihe yolculuk yaptı. Girit Mahallesi'nde yapılan yürüyüş, Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu ve zaferin diplomasiyle taçlandığı o tarihi günleri yeniden canlandırdı. Yürüyüş için sandıklarından geçmişe ait giysi ve eşyalarını çıkartan Mudanyalılar, ellerinde bayraklarla Girit Sokağı'ndan Mütareke Meydanı'na kadar duygu yüklü bir yürüyüş yaptı.

Vatandaşlar, yürüyüşün ardından Mütareke Meydanı'nda Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği korosuna eşlik etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını yaşatmak için düzenlenen konser, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Başkan Dalgıç, Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve silah arkadaşlarına çok şey borçlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Mudanya Mütarekesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin imzaladığı ilk resmi anlaşmadır. 11 Ekim 1922 tarihinde imzalanarak Kurtuluş Savaşı'nı fiilen sonlandıran bir barış anlaşmasıdır. Atatürk'ün üstün zekası ve İsmet İnönü'nün diplomatik başarısı ile tek bir kurşun atılmadan Trakya'yı geri kazandık. Bizler de bu kazanımları yaşatmak ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak için çalışıyoruz. Kültürümüzü yaşatmak ve tarihimizi hatırlamak adına sadece Mudanyalıları değil, ülkemizin her yanındaki vatandaşlarımızı 11 Ekim'e kadar sürecek etkinliklerimize katılmaya, barışın ve bağımsızlığın ne denli kıymetli olduğunu haykırmaya davet ediyorum."

Mudanya Mütarekesi\'nin 102. Yılı Kutlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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