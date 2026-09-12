Mudanya'nın kurtuluşunun 104. yılı İskele Meydanı'nda kutlandı - Son Dakika
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Mudanya'nın kurtuluşunun 104. yılı İskele Meydanı'nda kutlandı

Mudanya\'nın kurtuluşunun 104. yılı İskele Meydanı\'nda kutlandı
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Mudanya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı, İskele Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 104 yıl sonra da görevin çocukların özgürce düşünebildiği bir Mudanya kurmak olduğunu söyledi.

(BURSA)- Mudanya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı, İskele Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "104 yıl sonra bize düşen görev hala budur: Çocukların özgürce düşünebildiği, gençlerin geleceğe umutla bakabildiği, insanların farklılıklarıyla yan yana yaşayabildiği bir Mudanya kurmak" dedi.

Mudanya'nın kurtuluşu, İskele Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. İşgal girişimine ilk kurşunu sıkan Şükrü Çavuş'un anıtına çelenk ve İstiklal Madalyası sunulmasıyla başlayan törene; ilçe protokolü, kamu kurum temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ilçenin kurtuluşuna uzanan mücadeleyi anlattı. İlk işgal girişiminin Şükrü Çavuş'un direnişiyle engellendiğini dile getiren Başkan Dalgıç, Mudanya'nın 6 Temmuz 1920'de denizden ve havadan düzenlenen yoğun saldırının ardından işgal edildiğini ve iki yılı aşkın süren işgal döneminin başladığını söyledi. Dalgıç, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un ardından Türk ordusunun ilerleyişini sürdürdüğünü, Halit Paşa komutasındaki Kocaeli Grubu birliklerinin 12 Eylül 1922'de Mudanya'ya girmesiyle ilçenin yeniden özgürlüğüne kavuştuğunu ifade etti.

"YAŞASIN MUDANYA, YAŞASIN CUMHURİYET"

Mudanya'nın önce özgürlüğüne kavuştuğunu, ardından özgürlüğün mütareke görüşmeleri ile barışla güvence altına alındığını söyleyen Dalgıç, kurtuluşun bağımsız yaşama iradesini, barışın ise bu bağımsızlığı gelecek kuşaklara taşıma sorumluluğunu temsil ettiğini belirtti. Dalgıç, konuşmasına şöyle devam etti:

"104 yıl sonra bize düşen görev hala budur: Çocukların özgürce düşünebildiği, gençlerin geleceğe umutla bakabildiği, insanların farklılıklarıyla yan yana yaşayabildiği bir Mudanya kurmak" dedi. Mudanya'nın özgürlüğünü, Cumhuriyet'in değerlerini ve barış mirasını korumaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Dalgıç, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Kemal Atatürk olmak üzere; İsmet İnönü'yü, Mudanya'nın kurtuluşunu gerçekleştiren Halit Paşa'yı, işgale ilk karşı koyan Şükrü Çavuş'u, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelesinin adı bilinen, bilinmeyen bütün kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum. 12 Eylül Mudanya'nın kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Yaşasın Mudanya. Yaşasın Cumhuriyet."

Kaynak: ANKA

Deniz Dalgıç, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya'nın kurtuluşunun 104. yılı İskele Meydanı'nda kutlandı - Son Dakika

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