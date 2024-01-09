Müdavim tilki iş başında: Her sabah 3 adet poğaça yiyor

TOKAT - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir tilki, her gün poğaçaların fırından çıktığı saatte aynı kafeyi ziyaret ediyor.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesi kent meydanındaki bir pakta bulunan kafeye günlük uğrayan tilki dikkat çekiyor. Kafe işletmecisi ve aynı zamanda doğa fotoğrafçısı olan 59 yaşındaki Nazif Karakoç, erken saatlerde dükkanını açarak günlük poğaça pişiriyor. Hamur kokusunu alan bir tilki bu kafenin müdavimi oldu. Her gün saatini şaşmadan sabah 5'de kafenin önüne gelen tilki hakkına düşen 3 adet poğaçayı yiyor. Bazı günler poğaçaları alıp yavrularına götürdüğü düşünülen tilki tekrar kafe önüne gelerek karnını doyuruyor. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Nazif Karakoç poğaçaları parçalayarak tilkiye ikram ediyor. Günlük hakkını yiyen tilki ise karnını doyurduktan sonra gözden kayboluyor.

Müdavim tilkiyle olan dostluğunu cep telefonu kamerası ile kayda alan Nazif Karakoç; "Arkadaşlar burası Tokat'ın Başçiftlik İlçesi. Ben doğa fotoğrafçısı Nazif Karakoç. Bugün 9 Ocak 2024. Saat 05: 00'da poğaça kokusunu aldı. Gelerek poğaçasını yemeye başladı. Bu tilki artık her sabah misafirim oluyor. Günde 2 ya da 3 tane poğaçasını burada yiyor" dedi.