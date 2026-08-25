Mudurnu'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Mudurnu'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Mudurnu\'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde motosiklet hafif ticari araca çarpıp sürücüsü ağır yaralandı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Ş.B. ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mudurnu ilçe girişi TOKİ Konutları Kavşağı'nda meydana geldi. Ş.B. yönetimindeki 14 LD 511 plakalı motosiklet, Mudurnu'dan Bolu istikametine seyir halindeyken, kavşakta karşı yönden gelen B.Ş. yönetimindeki 14 ACT 462 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Ş.B. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif ticari aracın sürücüsünün ifadesinin alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mudurnu'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudurnu'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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