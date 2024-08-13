Mudurnu'da Yaşı İlerlemiş Bireyler ve Çocuklar Bağlama Kursunda Buluşuyor - Son Dakika
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Mudurnu'da Yaşı İlerlemiş Bireyler ve Çocuklar Bağlama Kursunda Buluşuyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde açılan kursa katılan yaşı ilerlemiş bireyler, torunları yaşındaki çocuklarla bağlama çalmayı öğreniyor. İlçede yaşayan çocukların ve gençlerin ilgi gösterdiği kursa, yaşı ilerlemiş bireyler de başvurdu. Kursiyerler, eğlenceli vakit geçirirken müzik öğretmeni Alperen Ersoydan tarafından bağlama dersleri alıyorlar.

13.08.2024 12:24
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde açılan kursa katılan yaşı ilerlemiş bireyler, torunları yaşındaki çocuklarla bağlama çalmayı öğreniyor.

Belediye hoparlöründen duyurusu yapılan kursa katılmak isteyenler, Gençlik Merkezine davet edildi.

İlçede yaşayan çocukların ve gençlerin ilgi gösterdiği kursa, yaşı ilerlemiş bireyler de başvurdu.

Kursta, yaşları 9 ila 64 arasında değişen 15 kişi bağlama çalma eğitimi alıyor.

Mudurnu Gençlik ve Spor Müdürü Metin Gatfar, AA muhabirine, Gençlik Merkezinde açılan kurslara katılanların spordan sanata birçok alanda eğitim aldığını ve eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.

Gatfar, kursların açılmasında emeği geçenlere ve kursiyerlere destek veren ailelerine teşekkür etti.

Müzik öğretmeni Alperen Ersoydan da ilçede 5-6 yıldır bağlama dersleri verdiğini kaydetti.

Kursa yoğun ilgi olduğunu aktaran Ersoydan, "Kursumuzda 9 yaşından 64 yaşına kadar öğrencimiz var. Grubumuz 15 kişiden oluşuyor. Bağlama derslerimize devam ediyoruz. İnşallah güzel bir şekilde devam edip iyi bir netice alacağız." diye konuştu.

"İçimde hep bir heves vardı"

Kursiyer 54 yaşındaki Fatma Yalçın, çocukluğundan beri bağlama çalmak istediğini ancak imkan bulamadığı için öğrenemediğini dile getirdi.

Zaman zaman çocuklarından kendisini bağlama kursuna yazdırmalarını istediğini anlatan Yalçın, "İçimde hep bir heves vardı, öğrenmek istiyordum. Anonsu duyunca geldim buraya. Misafir öğrenci olarak kabul edildim." dedi.

Yalçın, kursa katılması için kızının kendisine destek olduğunu belirterek, "Öğrenmenin yaşı yok. Çok mutluyum. İnşallah bir şeyler öğreneceğiz." ifadesini kullandı.

Kursiyer 64 yaşındaki İsmail Hekim de küçüklüğünden beri bağlama çalmak istediğinden bahsederek, şöyle devam etti:

"Kursa misafir öğrenci olarak katıldım. Yaş sınırı olduğu için katılamıyorduk ama hocalarımız bizi kırmadı, kabul etti. Türk sanat müziğini ve halk müziğini çok seviyorum. İnşallah öğrenip çıkacağız buradan. Hocalarımız sağ olsunlar, çok ilgililer."

Kursiyer 11 yaşındaki Miraç Öztürk ise bağlamaya olan ilgisi dolayasıyla kursa kaydolduğunu aktararak, "Bağlama çalıyorum hocamın sayesinde, kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mudurnu'da Yaşı İlerlemiş Bireyler ve Çocuklar Bağlama Kursunda Buluşuyor - Son Dakika

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