Muffin\'in Rehabilitasyon Süreci

Ankara'da bir petshoptan sahiplenilen ve yaşadığı travma nedeniyle sosyal uyum sorunları bulunan "Muffin" isimli köpek, rehabilitasyon süreciyle insanlara ve diğer hayvanlara yeniden alışmaya başladı.

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, bir aile tarafından sahiplenilen Muffin'in rehabilitasyon sürecini üstlenerek yeniden güven geliştirmesi ve sosyal hayata uyum sağlaması için çalışmalar yürüttü.

Bir aydan bu yana devam eden tedavi sürecinde, kontrollü sosyal temas, pozitif pekiştirme ve güven temelli yaklaşımlarla Muffin'in yeniden güven duygusunun geliştirilmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin görüştüğü Yağmur Denli, engelli ya da psikolojik sorunlar yaşayan, sosyal uyum güçlüğü çeken kedi ve köpeklerle ilgilendiklerini belirterek, bu hayvanların rehabilitasyonu ve yeniden yürüyebilmeleri için fizik tedavi süreçleri uyguladıklarını söyledi.

Yaklaşık bir aydır Muffin'in yeniden güven kazanıp sosyalleşmesi için çalıştıklarını belirten Denli, süreçte sabırlı ve güven temelli bir yaklaşım izlediklerini söyledi.

Denli, "Şiddete maruz kalmış olabileceğini düşünüyoruz. Canı yanıyormuş gibi bağırıyor, köşelere kaçıyor ve iletişim kurmakta zorlanıyor. Sadece güvendiği kişilere yaklaşabiliyor. Biz de travmalarını unutturup yeniden sosyalleşmesini sağlamak için çalışıyoruz." dedi.

"Güven duygusunu yeniden oluşturuyoruz"

Uygulanan tedaviye ilişkin de bilgi veren Denli, şunları söyledi:

"Öncelikle onu kontrollü bir şekilde insanlarla bir araya getirmeye çalışıyoruz. Karşısındakine de zarar vermeden, yavaş yavaş onları yaklaştırıyoruz. Ellerinden mama yemesini sağlıyoruz. Aynı zamanda hayvanlara karşı da çok tepkiseldi. Başka kedi ve köpeklerle de çok kontrollü bir şekilde bir araya geliyor. Gün içerisinde zaten sürekli yanımızda başka insanları görüyor. Hepsinden zarar gelmeyeceğini, aslında yanına gelen hiç kimsenin ona zarar veremeyeceğini tekrar hatırlatmaya çalışıyoruz. Aslında güven duygusunu yeniden oluşturuyoruz."

Denli, yaklaşık bir ay önce başlanan tedavi sürecinde Muffin'in önce kendisine alıştığını, ardından yavaş yavaş insanlara ve diğer hayvanlara kontrollü biçimde yaklaşmaya başladığını söyledi.

Yağmur Denli, ailenin Muffin'i travmalarının farkında olarak sahiplendiğini ve iyileşmesi için çaba gösterdiğini söyledi.

Aile bireylerine de nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda rehberlik ettiklerini anlatan Denli, evdeki küçük çocuklarla da eğitim süreci yürüttüklerini sözlerine ekledi.