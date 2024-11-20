Müftü Gülbe, Çocuk Hakları Günü'nü Kutladı

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Espiye Müftüsü Osman Gülbe, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Güzelyurt İlkokulu'nu ziyaret etti.

Gülbe, burada yaptığı açıklamada, çocukların toplumların geleceği olduğunu vurguladı.

Dünya üzerinde mağdur durumda bulunan çocuklara dikkati çeken Gülbe, şunları kaydetti:

"Biz bugün insanlığımızdan utandıran çocuk istismarından, Filistin'de bombalardan kaçan çocuklardan, dalgaların boğup sahile attığı bedenlerden bahsediyoruz. Her çocuk insanlığın geleceğini yüreğinde taşır. Bir çocuğun hayatını karartmak insanlığın ufkunu karartmaktır. Huzurlu, güvenli, sağlıklı ortamda büyümek her çocuğun en tabii hakkıdır. Yüce Rabbimden tüm çocuklara barışın ve huzurun hakim olduğu bir dünya diliyorum."

Gülbe, ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.