Ankara İl Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Beypazarı Müftülüğüne ziyarette bulundu.
Arcaklıoğlu, bir süre önce göreve başlayan Beypazarı Müftüsü Mehmet Süsün'ü ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.
İlçede hayata geçirilecek Kur'an Kursu ve Yatılı Bölge Kız Hafızlık Kur'an kursu konularında fikir alışverişinde bulunan Arcaklıoğlu, projelerin bir an öncesi hayata geçirilmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Müftü Yardımcısından Beypazarı Ziyareti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?