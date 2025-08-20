Müftü Yardımcısından Beypazarı Ziyareti

Ankara İl Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Beypazarı Müftülüğüne ziyarette bulundu.

Arcaklıoğlu, bir süre önce göreve başlayan Beypazarı Müftüsü Mehmet Süsün'ü ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

İlçede hayata geçirilecek Kur'an Kursu ve Yatılı Bölge Kız Hafızlık Kur'an kursu konularında fikir alışverişinde bulunan Arcaklıoğlu, projelerin bir an öncesi hayata geçirilmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.