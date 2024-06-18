Muğla Akbük Sahili Halk Plajı Olarak Hizmete Açıldı

Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Akbük sahilinin halk plajı olarak belirlenen bölümleri, ücretsiz olarak ziyaretçilerin kullanımına sunuldu.

Menteşe Kaymakamlığı ve Menteşe Belediyesi ekiplerince sahilde yapılan çalışmayla, halk plajı olarak belirlenen alanlar boşaltıldı.

Akbük'te, otopark hariç halk plajına girişte ücret alınmayacağı belirtildi. Tehlike yarattığı gerekçesiyle 09.00 ila 18.00 saatleri arasında bölgeye araç girişine izin verilmeyeceği kaydedildi.

Sahile girişte ziyaretçilerden ücret alınan kulübe, Menteşe Belediyesince uygulanan cezai işlem sonrasında kaldırılmıştı.