Muğla, Arabian Travel Market Dubai 2025'te Tanıtılıyor - Son Dakika
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Muğla, Arabian Travel Market Dubai 2025'te Tanıtılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dubai World Trade Center'da düzenlenen Arabian Travel Market 2025'te yer aldı. Fuarda, Muğla'nın zengin kültürel mirası, tarihi ve turistik destinasyonları tanıtılarak, yurt dışındaki pazarlarda bilinirliği artırılması hedefleniyor.

02.05.2025 11:29
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, turizm dünyasının en önemli buluşma noktalarından biri olan ve bu yıl Dubai World Trade Center'da gerçekleştirilen Arabian Travel Market (ATM) Dubai 2025'e katıldı.

Bu yıl 28 Nisan – 1 Mayıs 2025 tarihleri arasında Dubai World Trade Center'da gerçekleşen Arabian Travel Market (ATM) Dubai 2025, 30 yılı aşkın süredir Orta Doğu'nun lider turizm fuarı olarak düzenleniyor. Bu etkinlik, Orta Doğu başta olmak üzere Asya, Avustralya, Amerika ve Avrupa'dan binlerce turizm profesyonelini bir araya getiriyor. Yaklaşık 3 bin katılımcının yer aldığı fuar, bölgedeki turizm pazarını şekillendiren en prestijli platformlardan biri olma özelliğini sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi de ATM Dubai Fuarı'nda yerini aldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) çatısı altında açılan Muğla standında, ilin zengin kültürel mirası, eşsiz tarihi dokusu ve dünya çapında bilinen turistik destinasyonları uluslararası sektör temsilcilerine tanıtılıyor.

Turizm hareketliliğinin tüm yıla yayılması hedefleniyor

Büyükşehir Belediyesi'nin yurt dışı fuarlarına katılımıyla kentin sadece mevcut pazarlarla sınırlı kalmayıp, Orta Doğu başta olmak üzere Asya ve Amerika pazarlarında da bilinirliğinin artırılması hedefleniyor. Böylece il genelinde turizm çeşitliliğinin artırılması, yılın daha uzun dönemlerine yayılan bir turizm hareketliliğinin sağlanması ve yeni iş birlikleriyle ekonomiye daha fazla katkı sunulması amaçlanıyor. Muğla'nın tarihi kentleri, doğal güzellikleri, gastronomisi ve kültürel zenginlikleri ATM Dubai Fuarı'nda profesyonel ziyaretçilerle buluşuyor. ATM Dubai Fuarı, 1 Mayıs Perşembe akşamı sona erdi.

"Muğla'yı 12 ay turizmle buluşturacağız"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras fuarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Muğla'mızın sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleri dünya çapında daha görünür kılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ATM Dubai gibi uluslararası fuarlar, Muğla'mızın turizmde çeşitliliğini artırmak yeni pazarlara açılmak ve yılın 12 ayına yayılan bir turizm hareketliliği oluşturmak adına büyük fırsatlar sunuyor. Hedefimiz sadece yaz turizmine bağlı kalmadan, sağlık, kültür, spor ve gastronomi gibi farklı alanlarda da Muğla'mızı güçlü bir destinasyon haline getirmek. Bu doğrultuda, ilimizin tanıtımı ve uluslararası bilinirliğini artırmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla, Arabian Travel Market Dubai 2025'te Tanıtılıyor - Son Dakika

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