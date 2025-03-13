Muğla Belediye Meclisi'nde Gülümseten Kız İsteme Diyaloğu

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nde güldüren 'Kız isteme' diyaloğu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras tüm vatandaşları düğünlerine davet etti

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ın evlilik kararının ardından bugün yapılan Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında meclis üyelerini nikah törenine davet eden Başkan Aras'a Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kendilerinden kız istemesini istedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal 5 Nisan'da nikah masasına oturacak. Nikah törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılacağı açıklanırken, nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıyması bekleniyor.

Nikah töreni öncesi bugün gerçekleşen Muğla Büyükşehir Belediyesi Mart ayı Meclis toplantısının sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras meclis üyelerini nikah törenine davet etti. Başkan Aras, meclis toplantısının sonunda mazeretli üyeler ile ilgili oylama yaptıktan sonra, "Benim de mazeretim var. Kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz biz Menteşe Belediye Başkanımız Sayın Köksal ile bir evlilik kararı aldık. Nikahımızı 5 Nisan günü burada (Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi) gerçekleştireceğiz. Ama açık havada olacak. Buranın terası var biliyorsunuz. Herhangi bir davetiye kimseye göndermeyeceğiz. Açık bir davetiye. Bütün vatandaşlarımız ile yerli örf ve adetlerimizi de göz önüne alarak bir yemek vereceğiz gün boyu. Gün boyu yemek yenecek, yine bizim örf ve adetlerimiz gereği davullar zurnalar çalsın, eğlence olsun istedik. Sonra da saat 6 gibi akşamüstü yemeğin akabinde hemen aynı yerde de nikah töreni icra edeceğiz. Hepinizi bekliyoruz. Eğer bir mani olmazsa inşallah. Allah'tan olmasın. Ama birlikte olmak isteriz. Bize eşlik etmenizi, bizim bu özel günümüzü paylaşmanızı isteriz. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Aras'ın konuşmasının ardından söz alan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Başkan Aras'ın kürsüden kız istemesini istedi. Başkan Ünlü, "Biz kız tarafı olarak bekliyoruz hala kız istemenizi" dedi. Meclis toplantısının sonunda yaşanan diyalog gülüşmelere neden oldu.