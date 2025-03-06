Muğla, Berlin Ekonomi Forumu 2025'te Temsil Edildi

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, küresel kalkınmayı, sürdürülebilir yatırımları ve çevresel projeleri geliştirmek amacıyla Berlin Ekonomi Forumu 2025'e katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yerel yönetimlerde bir ilki gerçekleştirerek, Uluslararası Kültür Diplomasi Enstitüsü tarafından düzenlenen Berlin Ekonomi Forumu 2025'e konuşmacı olarak katıldı. Forumda Önceki dönem Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadic, önceki dönem İtalya Başbakanı Massimo d'Alema, önceki dönem Moldova Başbakanı Natalia Gavrili?a, önceki dönem İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, önceki dönem Bosna-Hersek Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Edin Dilberovic, gibi önemli isimler konuşmacı olarak yer aldı.

Başkan Aras, Muğla'nın turizm, kültürel miras ve ekonomik potansiyelini ele alan, küresel bağlarını güçlendiren konulara değindi. Aras, ayrıca Institute for Cultural Diplomacy (Uluslararası Kültür Diplomasi Enstitüsü) direktörü Mark Donfried ile ilerleyen dönemlerde Muğla'da gerçekleşecek olan ortak etkinlikler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

" Turizm, Muğla ekonomisi için önemli bir güç olmasının yanı sıra güçlü bir diplomasi aracı da"

Muğla'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli turizm yerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Aras, " Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi uluslararası üne sahip destinasyonlar her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Turizm, Muğla ekonomisi için önemli bir güç olmasının yanı sıra kültürel mirasın korunmasını teşvik eden, sosyal diyaloğu geliştiren ve küresel toplulukları birbirine yakınlaştıran güçlü bir diplomasi aracı" dedi.

"Dünya kenti olma yolunda ilerliyoruz"

Muğla'nın turizminin ötesinde farklı yönleriyle de öne çıktığını vurgulayan Aras, "Muğla turizmin ötesinde, Türkiye'nin en iyi zeytinlerini, turunçgillerini, çam balını ve balıkçılığı üreten önemli bir tarım merkezi. Bölgesel ekonomi stratejisinin temel bileşenleri olarak, sürdürülebilir kırsal kalkınmayı ve yerel gastronomiyi teşvik etmeliyiz. Kültürel değişimleri teşvik ederek ve farklı toplulukların ihtiyaçlarını karşılayan girişimleri destekleyerek sosyal uyumu güçlendiriyoruz. Muğla'da sadece turizm potansiyeli değil, kültürel çeşitliliği, tarihsel birikimi ve sürdürülebilir kalkınma hedefiyle de bir dünya kenti olma yolunda ilerliyoruz" diye konuştu.

Forumda katılımcılar, Muğla'nın doğal, kültürel ve ekonomik yapısına dair detaylı bilgiler edinme fırsatı yakalarken, uluslararası iş birlikleri için de temaslar kuruldu.