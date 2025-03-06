Muğla, Berlin Ekonomi Forumu 2025'te Temsil Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla, Berlin Ekonomi Forumu 2025'te Temsil Edildi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Berlin Ekonomi Forumu 2025'te konuşmacı olarak yer alarak, Muğla'nın turizm, kültürel miras ve sürdürülebilir kalkınma potansiyelini vurguladı.

06.03.2025 16:00  Güncelleme: 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, küresel kalkınmayı, sürdürülebilir yatırımları ve çevresel projeleri geliştirmek amacıyla Berlin Ekonomi Forumu 2025'e katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yerel yönetimlerde bir ilki gerçekleştirerek, Uluslararası Kültür Diplomasi Enstitüsü tarafından düzenlenen Berlin Ekonomi Forumu 2025'e konuşmacı olarak katıldı. Forumda Önceki dönem Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadic, önceki dönem İtalya Başbakanı Massimo d'Alema, önceki dönem Moldova Başbakanı Natalia Gavrili?a, önceki dönem İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, önceki dönem Bosna-Hersek Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Edin Dilberovic, gibi önemli isimler konuşmacı olarak yer aldı.

Başkan Aras, Muğla'nın turizm, kültürel miras ve ekonomik potansiyelini ele alan, küresel bağlarını güçlendiren konulara değindi. Aras, ayrıca Institute for Cultural Diplomacy (Uluslararası Kültür Diplomasi Enstitüsü) direktörü Mark Donfried ile ilerleyen dönemlerde Muğla'da gerçekleşecek olan ortak etkinlikler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

" Turizm, Muğla ekonomisi için önemli bir güç olmasının yanı sıra güçlü bir diplomasi aracı da"

Muğla'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli turizm yerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Aras, " Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi uluslararası üne sahip destinasyonlar her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Turizm, Muğla ekonomisi için önemli bir güç olmasının yanı sıra kültürel mirasın korunmasını teşvik eden, sosyal diyaloğu geliştiren ve küresel toplulukları birbirine yakınlaştıran güçlü bir diplomasi aracı" dedi.

"Dünya kenti olma yolunda ilerliyoruz"

Muğla'nın turizminin ötesinde farklı yönleriyle de öne çıktığını vurgulayan Aras, "Muğla turizmin ötesinde, Türkiye'nin en iyi zeytinlerini, turunçgillerini, çam balını ve balıkçılığı üreten önemli bir tarım merkezi. Bölgesel ekonomi stratejisinin temel bileşenleri olarak, sürdürülebilir kırsal kalkınmayı ve yerel gastronomiyi teşvik etmeliyiz. Kültürel değişimleri teşvik ederek ve farklı toplulukların ihtiyaçlarını karşılayan girişimleri destekleyerek sosyal uyumu güçlendiriyoruz. Muğla'da sadece turizm potansiyeli değil, kültürel çeşitliliği, tarihsel birikimi ve sürdürülebilir kalkınma hedefiyle de bir dünya kenti olma yolunda ilerliyoruz" diye konuştu.

Forumda katılımcılar, Muğla'nın doğal, kültürel ve ekonomik yapısına dair detaylı bilgiler edinme fırsatı yakalarken, uluslararası iş birlikleri için de temaslar kuruldu.

Kaynak: ANKA

Ahmet Aras, Politika, Ekonomi, Berlin, Turizm, Güncel, Çevre, Miras, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla, Berlin Ekonomi Forumu 2025'te Temsil Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:24:47. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla, Berlin Ekonomi Forumu 2025'te Temsil Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.