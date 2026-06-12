Muğla BİLSEM Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
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Muğla BİLSEM Türkiye Üçüncüsü Oldu

Muğla BİLSEM Türkiye Üçüncüsü Oldu
12.06.2026 13:50
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Muğla BİLSEM 8. sınıf takımı, Türkiye Zeka Oyunları Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye 7. Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nda Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 8. sınıf takımı Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarı elde etti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ahmet Yozgatlıgil ve Emrehan Halıcı katıldı.

Danışman öğretmenliğini Melek Yıldırım'ın yaptığı, Ahmet Kağan İnanç, Emir Sarı ve Halit Buğra Işık'tan oluşan Muğla BİLSEM takımı, ödüllerini Bakan Tekin'in elinden aldı.

Başarının ardından Eğitim-Bir-Sen Muğla İl Başkanı Önder Uçak, Muğla BİLSEM'i ziyaret ederek Okul Müdürü Bekir Cevizci ve danışman öğretmen Melek Yıldırım ile bir araya geldi. Uçak, eğitimcilere başarılarından dolayı hediye takdim etti.

Önder Uçak, ziyarette yaptığı açıklamada, Muğla BİLSEM'in Türkiye genelinde elde ettiği derecenin kentin eğitim camiası adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Başarıda emeği geçen öğretmenleri, öğrencileri ve okul yönetimini tebrik eden Uçak, "Başta danışman öğretmenimiz Melek Yıldırım olmak üzere, öğrencilerimizi ve bu başarıya liderlik eden Okul Müdürümüz Bekir Cevizci'yi kutluyorum. Ülkemizin geleceği olan gençlerimize rehberlik eden eğitimcilerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Muğla BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci de öğrencilerin yoğun bir hazırlık sürecinin ardından Ankara'da Muğla'yı başarıyla temsil ettiğini söyledi.

Ödüllerini Milli Eğitim Bakanı'nın elinden almalarının kendileri için büyük bir onur olduğunu vurgulayan Cevizci, Eğitim-Bir-Sen Muğla İl Başkanı Önder Uçak'a nazik ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Cevizci, "Hedefimiz, Muğla'nın adını bilim ve zeka alanında her zaman üst sıralarda tutmaktır." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla BİLSEM Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika

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