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Muğla Bodrum açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla Bodrum açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 49 düzensiz göçmen kurtarıldı ve 28 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı. Kurtarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla Bodrum açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen yakalandı
31.12.2023 - 21:39,
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgelere Sahil Güvenlik Botları görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 27, motor arızası yaptığı belirlenen diğer lastik botta da 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Öte yandan, ilçe açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından bir lastik bot içerisinde tespit edilen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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