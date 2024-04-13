Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Antalya\'da teleferik kazasının ardından kurtarma çalışmalarını koordine etti

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Antalya'da teleferik kazasının ardından başlatılan kurtarma çalışmalarına katılan CHP'li belediyelerin koordinatörlüğünü yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Tüm vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyerek 24 saattir bölgede kesintisiz görev yapan kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras koordinesinde 6 ilden 79 personel 23 araç, Antalya Konyaaltı Tünektepe'de yaşanan teleferik kazası sonrasında başlatılan kurtarma çalışmalarında aktif görev aldı.

Muğla Büyükşehir'den 6 araç 17 personel, Ankara Büyükşehir'den 4 araç 13 personel, Balıkesir Büyükşehir'den 4 araç 14 personel, İstanbul Büyükşehir'den 4 araç 12 personel, İzmir Büyükşehir'den 3 araç 15 personel, Denizli Büyükşehir'den de 2 araç 8 personel, bölgedeki ekiplerle koordineli çalışarak vatandaşlara yardımcı oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevlendirmesi ile bölgeye giden Aras, tüm vatandaşlar kurtarılıncaya kadar ekipleri yalnız bırakmadı.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sayesinde 24 saat içerisinde tüm vatandaşlara ulaşıldı, mahsur kalan 174 vatandaş kurtarıldı.

BAŞKAN ARAS: "TÜM VATANDAŞLARIMIZI SAĞ SALİM KURTARMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tüm vatandaşların sağ salim kurtarılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek, 24 saattir bölgede kesintisiz görev yapan kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Başkan Aras, "Antalya'da yaşanan teleferik kazasını öğrenir öğrenmez CHP Genel Başkanımız Özgür Özel'in görevlendirmesiyle Muğla Büyükşehir Belediyemiz koordinesinde ekiplerle bölgeye ulaştık. Kazanın yaşandığı andan itibaren tüm vatandaşlarımızın kurtarıldığı ana kadar tüm ekipler büyük bir fedakarlık ve ustalıkla çalıştı. Havadan ve karadan mahsur kalan 174 vatandaşımız sağ salim kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarına katılan başta Antalya Valiliği, AFAD İl Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Bir vatandaşımızı kaybettik. Ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyor, yaralı vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm ülkemize geçmiş olsun" dedi.