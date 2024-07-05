Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Uluslararası Symi Sempozyumu'nda konuşmacı olarak yer aldı

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 29 Haziran – 4 Temmuz 2024 tarihleri arasında Yunanistan'ın Sisam Adası'nda düzenlenen 26. Uluslararası Symi Sempozyumu'na konuşmacı olarak katıldı. 26. Uluslararası Symi Sempozyumu bu yıl "Barış, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik İçin Gücün Yeniden Hayal Edilmesi" temasıyla gerçekleştirildi.

26'ncı Uluslararası Symi Sempozyumu açılış töreni, Sisam Adası'nın Vathi kasabasında yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da konuşmacılar arasında yer aldığı sempozyumda, eski Yunanistan Başbakanı ve Symi Sempozyumu'nun kurucusu George Papandreou, dünyaca tanınan ünlü sanatçı, besteci, yazar ve aydın Zülfü Livaneli, Doğu Sisam Belediye Başkanı Paris Papageorgiou, eski CHP Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanları'ndan Murat Karayalçın, eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Livaneli Vakfı Genel Sekreteri Şule Erten Bucak, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kosova Başbakanı Albin Kurti, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Prof. Ivo Josipovic de yer aldı.

"Büyükşehir Belediyesi olarak Akdeniz ve Avrupa'da yapıcı ilişkiler kurmaya büyük önem veriyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 26. Uluslararası Symi Sempozyumu açılış konuşmasında şunları söyledi:

"İklim krizi, eşitsizlikler, teknolojik ikilemler, savaşlar nedeniyle kitlesel göçler, siyasi kutuplaşmalar ve popülizm, acil ve yaratıcı bir şekilde düşünmemizi ve hareket etmemizi gerektiren ortak sorunlarımız. Siyasetçiler, düşünürler ve değişim yaratıcıları olarak, karşılaştığımız sorunlara sürdürülebilir çözümler üretme sorumluluğunu taşıyoruz.

Bugün dünya düzeni, bölgeler arası istikrarı ve uluslararası ilişkileri etkileyen jeopolitik değişimlerle şekilleniyor. Diplomasi, diyalog ve işbirliği, günümüzün karmaşık sorunlarını çözmek için çok önemli. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin şehirlerde yaşayacağı tahmin ediliyor. Bu bağlamda, Belediye Başkanları olarak toplumlarımız arasında iş birliği kurmada önemli bir rolümüz var. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Akdeniz ve Avrupa'da yapıcı ilişkiler kurmaya büyük önem veriyoruz."