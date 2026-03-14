Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan Kuşadası Belediyesi'ne Destek Ziyareti

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ile birlikte, Manisa Büyükşehir ve Kuşadası Belediyeleri'ni ziyaret etti.

İlk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette, belediyecilik çalışmaları, yerel yönetimlerin karşılaştığı ortak sorunlar ve belediyeler arası iş birliği imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yapılan görüşmede, kentlerin gelişimi için ortak çalışmaların artırılması gerektiği ifade edildi.

Manisa programının ardından Kuşadası'na geçen Başkan Ahmet Aras, Kuşadası Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Meclis Üyesi Ömer Günel için belediye yönetimine ve çalışanlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

"Dayanışmanın güçlenmesi bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacaktır"

Yerel yönetimler arasındaki dayanışma ve iş birliğinin önemine dikkat çeken Başkan Ahmet Aras, "Belediyelerin ortak sorunlara karşı birlikte hareket etmek hem kentlerin gelişimi hem de vatandaşlara daha etkin hizmet sunulması açısından büyük önem taşıyor. Yerel yönetimler arasındaki diyalog ve dayanışmanın güçlenmesi bölgesel kalkınmaya da katkı sağlayacaktır" dedi.

Seçilmiş belediye başkanlarının sabaha karşı gözaltına alınmasının adalet duygusunu zedelediğini söyleyen Aras, gerçeklerin ortaya çıkması için ve adalete yardımcı olmak için başkanların çağrıldıklarında geleceklerini ifade etti.