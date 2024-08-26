Muğla Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Konserlerle Kutluyor

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yılını kutlamak için hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda 6 ilçede konser düzenleyecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos'ta altı ilçede sanatçıları vatandaşlarla buluşturacak. Menteşe ilçesinde rock grubu Manga, Milas'ta Zakkum, Fethiye'de Adamlar, Yatağan'da Oğuz Aksaç, Datça'da MBB Popüler Müzik Orkestrası ve Köyceğiz'de Bilal Sonses sahne alacak.

"30 Ağustos coşkusunu hep birlikte yaşayacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, " Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinin finali olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşları ile kazandığı bu büyük zafer Türk Milleti'nin tüm dünya milletlerine örnek olduğu bir destandır. Bu büyük destanın yıldönümünü Muğlamızda coşkuyla kutlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu coşkuya ortak olmaya bekliyorum" dedi.