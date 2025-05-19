Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum ve Gümbet Limanlarını Yeniledi - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum ve Gümbet Limanlarını Yeniledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum ve Gümbet Limanlarını Yeniledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ve Gümbet limanlarında yapılan kapsamlı yenileme çalışmalarını tamamladı. Başkan Ahmet Aras, yatırımların hem estetik hem de fonksiyonel olarak büyük bir dönüşüm sağladığını belirtti.

19.05.2025 15:33  Güncelleme: 16:31
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ve Gümbet limanlarında yenileme çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yenileme çalışmaları, sadece estetik değil, fonksiyonel anlamda da büyük bir dönüşümü beraberinde getirdi. Bu yatırımlar, sadece bugünü değil, geleceği de planladığımızın göstergesi" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, deniz turizmi altyapısını güçlendirmek, yerli ve yabancı turistlere daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ve Gümbet limanlarında başlattığı kapsamlı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Bodrum Limanı Uluslararası Yolcu Terminali'nde iyileştirmeler yapıldı

Büyükşehir ekipleri, Bodrum Limanı'nda her yıl Kos Adası'na yaklaşık 550 bin yolcu hareketinin gerçekleştiği Uluslararası Yolcu Terminali'nde iyileştirmeler yaptı. Yolcuların daha konforlu, güvenli ve hızlı hizmet alabilmesi amacıyla terminale ek X-ray cihazı konulurken, polis kontrol noktalarının sayısı artırıldı. Yürüyüş alanları yeniden düzenlenerek hızlı geçişe uygun hale getirildi. Ayrıca, terminalin iklimlendirme sistemi yenilenerek daha konforlu bir bekleme alanı oluşturuldu. Bu yıl hayata geçirilen uygulamayla havalimanı modeli esas alınarak feribotlara biniş ve check-in işlemleri için teknolojik altyapı hazırlandı ve gerekli ekipman tedarikleri gerçekleştirildi.

170 tonluk su deposu ile kesintisiz hizmet

Büyükşehir Belediyesi, yüzde 85-90 oranında ticari teknelere hizmet veren Bodrum Limanı'nda, tekne sahiplerinin ve turistlerin su ihtiyacını kesintisiz şekilde karşılamak amacıyla liman sahası içerisine 170 tonluk bir su deposu inşa etti. Anıtlar Kurulu'ndan alınan izinle peyzaj altına yerleştirilen su deposu ile olası su kesintilerinde devreye alınarak hizmetin aksamaması sağlandı. Üstü peyzajla kaplanan depo, limanın yeşil alan dokusunu da koruyacak şekilde tasarlandı.

Gümbet Limanı'nda yüzer iskele yenilendi

Ekipler, sezonda yaklaşık 100 bin yolcuya hizmet veren Gümbet Limanı'ndaki T iskeleyi, yapısal hasarları ve yaşanan aksaklıklar nedeniyle tamamen yeniledi. Deniz turizmi faaliyetlerinin daha güvenli ve konforlu şekilde sürdürülebilmesi için yüzer iskeleler, bağlama ekipmanları ve deniz içi arızalı donanımlar modern sistemlerle değiştirildi. İskele üzerindeki elektrik, su, kamera ve yangın hatları da yenilenirken, tesis edilen güvenlik noktası sayesinde alan 7/24 kontrol altında tutulmaya başlandı.

"Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak turizm sezonuna hazırız"

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Süleyman Özdemir, çalışmalara ilişkin olarak, "Çalışmalar kapsamında Gümbet Limanı'nda elektrik, su, yangın ve zemin ile ilgili tüm çalışmalarımızı tamamlayarak yeniledik. Ayrıca Bodrum Limanı'mızı kullanan tekne sahiplerimiz için su kesintilerini önlemek amacıyla limanımızın doğal yapısını bozmadan 170 tonluk su deposu inşa ettik. Bodrum Limanı'mızda yoğunluğu önlemek amacıyla yeni bir x-ray cihazı yerleştirdik. Polis kontrol noktası sayısını dörde çıkardık. Misafirlerimiz daha hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde seyahatlerini tamamlayacaklardır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak turizm sezonuna hazırız" diye konuştu.

"Kentimizin her köşesinde olduğu bibi denizlerimizde de hizmet kalitesini artırmak için çalışıyoruz"

Başkan Aras ise "Muğla'mız sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biridir. Bu nedenle biz, 'Muğla'ya yapılan yatırım, dünyaya yapılan yatırımdır' anlayışıyla hareket ediyor; kentimizin her köşesinde olduğu gibi denizlerimizde de altyapıyı güçlendirmek, hizmet kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Bodrum ve Gümbet limanlarımızda tamamladığımız kapsamlı yenileme çalışmaları, sadece estetik değil, fonksiyonel anlamda da büyük bir dönüşümü beraberinde getirdi. Bu yatırımlar, sadece bugünü değil, geleceği de planladığımızın göstergesidir. Amacımız, Muğla'yı hem hemşehrilerimiz hem de misafirlerimiz için daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha modern hale getirmek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum ve Gümbet Limanlarını Yeniledi - Son Dakika

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