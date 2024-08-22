Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'na Başvurular Başladı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'na Başvurular Başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı\'na Başvurular Başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'na başvurular, sanat eğitimi almak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Başvurular 13 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.

22.08.2024 15:15  Güncelleme: 15:17
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sınavları için başvurular dün itibarıyla başladı.

Sanat eğitimi almak isteyenler için önemli bir fırsat sunan Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'na başvurular, 13 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Konservatuvarda bale, Türk sanat müziği, halk dansları, modern dans, Türk halk müziği çocuk korosu ve tiyatro gibi çeşitli dallarda eğitim veriliyor.

2015'ten bu yana konservatuvar 285 mezun verdi

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında 90 öğrenciyi mezun eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı kurulduğu 2015 yılından bu yana toplamda 285 mezun verdi. Konservatuvarda hali hazırda Türk halk müziği bölümünde 44, Türk sanat müziği bölümünde 66, Türk halk dansları bölümünde 96, Tiyatro bölümünde 85, Bale bölümünde 57, Çocuk Korosu bölümünde 35, Modern Dans Topluluğu bölümünde ise 21 olmak üzere toplam 404 öğrenci eğitim görüyor.

Sanata ve kültüre değer veren öğrenciler yetiştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren konservatuvar, başvuruların ardından yetenek sınavları ile öğrenci alımını gerçekleştirecek. Eğitim almak isteyen adaylar, başvurularını 'konservatuvar.mugla.bel.tr/WebBasvuruForm' adresinden yapabilecek.

Kaynak: ANKA

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