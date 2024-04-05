Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni Gerçekleşti

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde mazbata alınması sonrası devir teslim töreni gerçekleşti. Ahmet Aras, görevi Osman Gürün'den devraldı.

05.04.2024 17:50  Güncelleme: 19:29
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde mazbata alınması sonrası devir teslim töreni gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras görevi, önceki Başkan Osman Gürün'den devraldı.

31 Mart Yerel seçimlerinden yüzde 54.90 oy oranı ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Aras, mazbatasını aldı. Aras, mazbatasını aldıktan sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binasında düzenlenen devir teslim töreni ile görevi önceki Başkan Osman Gürün'den devraldı.

OSMAN GÜRÜN: "GÖNÜL RAHATLIĞI İLE GÖREVİ AHMET BAŞKANIMA DEVREDİYORUM"

Devir teslim töreninde konuşan önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, şunları söyledi:

"Halkımız 31 Mart seçimlerinde bizlere güvendi ve çok önemli bir görev verdi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, onun ilkeleri yolunda ilerleyeceğiz. Muğla'da kazandığımız 11 ilçe, Büyükşehir Belediye başkanımızın  hemşehrilerimize en iyi hizmeti vereceğine, başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Yolları açık olsun.

25 yıl belediye başkanı olarak çok sevdiğim Muğla'ma hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. Bu görevi bana layık gören, oyları ile hep yanımda olan halkıma teşekkür ediyorum ve haklarını helal etmelerini istiyorum. Başımız dik ve alnımız açık olarak görevi huzur içinde çok sevdiğim Ahmet Aras başkanımıza devrediyorum. Yolu açık olsun."

AHMET ARAS: "KAPIMIZ HERKESE AÇIK, SİZLERİN OYLARI İLE SEÇİLDİK VE BURASI SİZİN EVİNİZ"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da devir teslim törenindeki konuşmasına, Muğla'nın tüm ilçelerinden gelen hemşehrilerine teşekkür ederek başladı.

Çok çalışacaklarını belirten Ahmet Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle tüm vatandaşlarımızın Kadir Gecesi mübarek olsun. 2 aya yakın il başkanımız koordinesinde genel başkanımız, vekillerimiz, kadın, gençlik kollarımız ve partililerimiz olmak üzere çok önemli bir seçim dönemi geçirdik. Tüm ilçelerimizde çok önemli ve başarılı sonuçlar aldık. 1 Nisan'da tüm Türkiye'ye bahar geldi. Barışın, özgürlüğün, demokrasinin seçimi oldu. Herkesin yüzü gülüyor. Bu başarıda bizim de payımız varsa ne mutlu bize. Muğla gibi tarihi binlerce yıla dayanan, çok değerli insan hazinesine sahip olan kadim bir şehre belediye başkanı olmanın gururunu yaşıyorum. Bu görevi 25 yıl Muğla'ya başarıyla hizmet eden, bayrağı en yukarıya çıkaran Osman başkanımdan devralıyorum. Ondan devraldığımız bayrağı daha yukarı taşımak için, siyasi parti ayrımı gözetmeden, birleştirerek görevimizi yerine getireceğiz. Kapımız herkese açık. Sizlerin oyları ile seçildik ve burası sizin eviniz. Bizler de sizin hizmetkarınızız. Hiçbir zaman ne oldum demeyeceğiz. Bütün belediye başkanlarımızla sizler için çalışacağız. Bizim başımızın tacı, velinimetimizsiniz.

"ALDIĞIMIZ GÖREVİN, SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ, ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Önceki dönem çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok zor günlerde pandemide, yangında, depremde birlikte çalıştık. Gözlerinden öpüyorum. Büyükşehir personelimizi de selamlıyor, sizlerle çok güzel işler yapacağız. Özellikle seçim sürecinde ve şimdi yanımda olan anneme, babama, abime, değerli eşime teşekkür ediyorum. Bizlere destek veren halkımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Aldığımız görevin, sorumluluğun farkındayız. Ata'mızın çizdiği yolun ışığında çalışacağız, çalışacağız."

Kaynak: ANKA

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