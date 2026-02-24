Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Çocukların Hayaline Dokunan Buluşma - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Çocukların Hayaline Dokunan Buluşma

24.02.2026 14:31  Güncelleme: 15:34
Muğla Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri tarafından Banda Kitabevi iş birliğiyle düzenlenen "Yazarın Kaleminden, Çocukların Hayaline" başlıklı söyleşi ve imza günü etkinliği, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde 862 öğrenci ile öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yazar Almıla Aydın, Dr. Nilay Yılmaz ve Seda Öğretir'in katılımıyla düzenlenen "Yazarın Kaleminden, Çocukların Hayaline" etkinliği, gün boyunca dört oturum halinde gerçekleştirildi.

Programda öğrenciler; edebiyat, yazarlık serüveni, çocuk kitapları ve hayal gücünün önemi üzerine keyifli bir söyleşi deneyimi yaşadı. Söyleşilerin ardından düzenlenen imza bölümünde öğrenciler kitaplarını imzalatma ve yazarlarla birebir sohbet etme fırsatı buldu.

Etkinliğe Emirbeyazıt İlkokulu, Şahidi Ortaokulu, TOKİ Şehit Jandarma Alim Yıldırım İlk ve Ortaokulu, Kafaca İlkokulu, Kötekli Salih Zeki Gür Ortaokulu, Köyceğiz Ortaokulu, Türdü Ortaokulu, Dumlupınar İlkokulu ve Borsa İstanbul İlkokulu'ndan toplam 862 öğrenci ile öğretmenleri katılım sağladı.

Dr. Nilay Yılmaz, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Hem çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması hem de bu etkinliğin böyle güzel bir kültür merkezinde yapılması çok değerli. Aynı zamanda çocukların okudukları bir yazar ile buluşması, merak ettikleri şeyleri sorması çok kıymetli ve çocuklar tarafında çok değişik etkiler yaratıyor" dedi.

"Hem yazar olarak hem bir veli olarak katılmaktan çok mutlu oluyorum"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri'nin her yaştan halkı kucaklayan bir anlayışa sahip olduğunu belirten Yılmaz, "Her yaştan halkı kucaklayan bu felsefe çok çok kıymetli. Felsefe ve Yaşam Akademisi'nin olması da ayrıca çok kıymetli. Muğla'da yapılan kültür sanat etkinliklerine hem yazar olarak hem bir veli olarak katılmaktan çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çocuk kitapları yazarı Seda Öğretir ise etkinliğe iki yazar arkadaşıyla birlikte katıldığını belirterek, "Buraya iki yazar arkadaşımla beraber geldim çünkü biz üç yazar bir kitap yazdık ve o kitap bizim burada birlikte olmamıza vesile oldu. Ayrı ayrı kitaplarımız da var. Mümkün olduğu kadar yazdıklarımı okuyan okuyucularımla buluşmaya çalışıyorum. Bugün de burada olmaktan çok memnunum, Muğla'nın çocukları ile buluştum" dedi.

Kendi çocukluk döneminde bu tür imkanların bulunmadığını vurgulayan Öğretir, "Biz çocukken böyle imkanlar bulamıyorduk. Ben hiçbir yazarla temas ettiğimi hatırlamıyorum çocukken. Ama bugün yazdığım kitapları okuyan çocuklarla bir araya geldiğimde onların gözlerinde bunun ne kadar büyük bir anlam taşıdığını görebiliyorum" ifadelerini kullandı.

Özellikle köy okullarından gelen öğrencilerle buluşmanın ayrı bir anlam taşıdığını belirten Öğretir, "Bugün burada köy okullarından çocuklar Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ne geldiler ve burada onlarla buluştuk. Kitapların Türkiye'nin her yerindeki çocuklara ulaşması çok güzel, Muğlalı çocuklara ulaşması da çok güzel. Vesile olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Çocuk kitapları yazarı Almıla Aydın da çocuklarla bir araya gelmenin kendileri için de çok değerli olduğunu belirterek, "Çocuklarla böyle bir ortamda buluşmak olağanüstü. Çocuklar için zaten çok güzel olduğunu biliyoruz, okudukları kitapların yazarıyla buluşmaları çok kıymetli. Ama bizler için de okuyucularımızla buluşmak çok değerli. Çünkü bu kitaplarda biz hayallerimizi yazıyoruz ve bu tarz etkinliklerde hayallerimiz üzerine konuşuyoruz" diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Aydın, "Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni bu çalışmasından dolayı tebrik ediyorum ve bir yazar olarak kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Çok uzaklardan, köylerden gelen çocuklar da var; bizim erişemeyeceğimiz çocuklar da var ve onları bize ulaştırdıkları için Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şunları kaydetti:

"Kütüphanelerimizi yaşayan kültür merkezleri haline getirmek için çalışıyoruz"

"Çocuklarımızın kitapla kurduğu bağı güçlendirmek, onların hayal dünyasını zenginleştirmek ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak bizim öncelikli sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Okudukları kitapların yazarlarıyla bir araya gelmeleri, soru sormaları ve birebir iletişim kurmaları onların gelişimi açısından son derece kıymetli. Kütüphanelerimizi yaşayan kültür merkezleri haline getirmek için çalışıyoruz. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi gibi nitelikli alanlarda düzenlediğimiz bu tür etkinliklerle çocuklarımızı sanatla, edebiyatla ve düşünce dünyasıyla buluşturmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkan Saylan, Etkinlik, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

