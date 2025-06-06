Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Menteş Mahallesi'ne Yeni Yol - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Menteş Mahallesi'ne Yeni Yol

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06.06.2025 12:32  Güncelleme: 13:15
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Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nden Menteş Mahallesi\'ne Yeni Yol
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas'ın Menteş Mahallesi'nde 16 milyon 500 bin TL yatırımla başlattığı yol çalışmasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Mahalle sakinleri, yenilenen yolların güvenli ve kullanışlı hale geldiğini belirtti.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas'ın Menteş Mahallesi'nde 16 milyon 500 bin TL'lik yatırımla başlattığı yol çalışmasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların modern ve güvenli yollarda seyahat etmesi için sorumluluk alanındaki yollarda çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Milas'ın Menteş Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin 400 metre uzunluğundaki yolda 16 milyon 500 bin TL yatırım ile hayata geçirdiği yol çalışmasını tamamladı. Kurban Bayramı öncesinde yol çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların kullanımına sunan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar kapsamında plent miks temel serimi, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım imalatı olmak üzere kapsamlı bir yenileme yaptı.

Mahalle sakinlerinden Selahattin Devecioğlu, "Yolumuzu yenileyen Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim. Ekipler bayramdan önce tüm çalışmaları tamamladı. Yolumuz daha geniş ve güvenli oldu. Su baskınlarından kurtulduk" dedi.

Menteş Mahalle Muhtarı Bayram Arıcı, "Yollarımızın kötü olmasından dolayı Büyükşehir Belediyemize yolumuzun yenilenmesi için talepte bulunmuştuk. Büyükşehir Belediyemiz kısa sürede yolumuzda çalışmalara başlayarak yolumuzu yeniledi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ederim. Yolumuzu bayramdan önce tamladıkları için bize iki bayramı birden yaşattılar. Yolumuz daha güvenli ve kullanışlı hale geldi" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında görevli Cemal Dumanoğlu, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Milas ilçemizin Menteş Mahallesi'nde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda başlattığımız yol çalışmasını söz verdiğimiz gibi Kurban Bayramı'ndan önce tamamladık. 16 milyon 500 bin TL yatırımla başlattığımız yol çalışmamız kapsamında yaklaşık 2 bin 400 metre plent miks temel serimi ve sıcak asfalt kaplama çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın öncülüğünde güvenli ve modern yollar yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Muğla'mızın dört bir yanını modern, güvenli ve erişilebilir yollarla donatmaya devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şunları kaydetti:

"Muğla'mızın dört bir yanında yol yatırımlarımıza devam ediyoruz. Milas ilçemizin Menteş Mahallesi'nde başlattığımız yol çalışmalarımızı Kurban Bayramı öncesinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, sadece bugünün değil, geleceğin de ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yatırımlarımıza yön veriyoruz. Her yol çalışmamızda hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmayı, mahallelerimizi daha yaşanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Muğla'mızın dört bir yanını modern, güvenli ve erişilebilir yollarla donatmaya devam ederek, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmak, ilçelerimizi ve mahallelerimizi hak ettiği refaha ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Menteş Mahallesi'ne Yeni Yol - Son Dakika

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