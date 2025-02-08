Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Ula İlçesi'nde Yol Yapım Çalışmaları

Güncel

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula İlçesi Ataköy Mahallesi Zeytinbeleni yolunda ulaşımı güvenli ve konforlu hale getirmek üzere çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla'mızın her köşesinde ulaşımı iyileştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin 13 ilçesi ve 574 mahallesinde vatandaşların güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi için yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Ula İlçesi Ataköy Mahallesi Zeytinbeleni'nde 13.5 milyon liralık yatırımla yol yapımına başladı.

Ula Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanında bulunan Ataköy Mahallesi Zeytinbeleni yolu, imzalanan protokolle Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi ve yol çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi üstlendi. 13.5 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen toplam 2 bin 500 metre uzunluğundaki yol çalışmasının 2 bin metrelik kısmı Ataköy Mahalle yolunu, 500 metrelik kısmı ise Çıtlık Mahallesi bağlantı yolunu kapsıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mevcut sathi kaplamanın sökümü, gevşek zeminin kazılarak iyileştirilmesi ve reglaj işlerine başladı. Çalışmalar kapsamında plent mix temeli ve 2 bin 500 metre sıcak asfalt işlemi devam edecek. Faaliyetin kısa sürede tamamlanmasının ardından yol, vatandaşların kullanımına sunulacak. Vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalar sırasında yol trafiğe kapalı olacak.

"Büyükşehir ekipleri gelip incelediler ve hemen çalışmalarına başladılar"

Ataköy Mahalle Muhtarı Cafer Özcan, "Yaklaşık 2 senedir mahallemizin yollarında sıkıntılar yaşıyorduk. Muğla Büyükşehir Belediye'mize başvuruda bulunduk. Sağ olsun gelip incelediler ve hemen çalışmalarına başladılar. Mahallem ve şahsım adına, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ve bütün çalışanlara teşekkür ederim" dedi.

"2 bin 500 metre uzunluğunda olan yol çalışmamız kısa sürede tamamlanacak"

Büyükşehir Belediyesi Yol, Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü'nde görevli inşaat mühendisi İpek Dela Aydın, "Ula İlçesi Ataköy Mahallemiz Zeytinbeleni yolunda yol yapım çalışmalarımıza başladık. 2500 metre uzunluğunda olan yol yapım çalışmamız kısa sürede tamamlanacak olup akabinde vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın Dünya Kenti Muğla vizyonu doğrultusunda 13.5 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilecek olan yolumuzun şimdiden keyifli ve güvenli bir ulaşımın parçası olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

"Muğla'mızın her köşesinde ulaşımı iyileştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Muğla'mızın tüm ilçelerinde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Ula İlçemizin Ataköy Mahallesinde yol yapım çalışmalarımıza başladık. Bu proje kapsamında mevcut yolun zemini güçlendirilerek sıcak asfalt kaplama ile uzun ömürlü ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturacağız. Ekiplerimiz kısa sürede çalışmalarını tamamlayarak yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesini sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla'mızın her köşesinde ulaşımı iyileştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."