Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Ula İlçesi'nde Yol Yapım Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Ula İlçesi'nde Yol Yapım Çalışmaları

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula İlçesi Ataköy Mahallesi Zeytinbeleni yolunda 13.5 milyon liralık yatırımla yol yapımına başladı. Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak ve vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak hedefleniyor.

08.02.2025 12:50  Güncelleme: 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula İlçesi Ataköy Mahallesi Zeytinbeleni yolunda ulaşımı güvenli ve konforlu hale getirmek üzere çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla'mızın her köşesinde ulaşımı iyileştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin 13 ilçesi ve 574 mahallesinde vatandaşların güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi için yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Ula İlçesi Ataköy Mahallesi Zeytinbeleni'nde 13.5 milyon liralık yatırımla yol yapımına başladı.

Ula Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanında bulunan Ataköy Mahallesi Zeytinbeleni yolu, imzalanan protokolle Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi ve yol çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi üstlendi. 13.5 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen toplam 2 bin 500 metre uzunluğundaki yol çalışmasının 2 bin metrelik kısmı Ataköy Mahalle yolunu, 500 metrelik kısmı ise Çıtlık Mahallesi bağlantı yolunu kapsıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mevcut sathi kaplamanın sökümü, gevşek zeminin kazılarak iyileştirilmesi ve reglaj işlerine başladı. Çalışmalar kapsamında plent mix temeli ve 2 bin 500 metre sıcak asfalt işlemi devam edecek. Faaliyetin kısa sürede tamamlanmasının ardından yol, vatandaşların kullanımına sunulacak. Vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalar sırasında yol trafiğe kapalı olacak.

"Büyükşehir ekipleri gelip incelediler ve hemen çalışmalarına başladılar"

Ataköy Mahalle Muhtarı Cafer Özcan, "Yaklaşık 2 senedir mahallemizin yollarında sıkıntılar yaşıyorduk. Muğla Büyükşehir Belediye'mize başvuruda bulunduk. Sağ olsun gelip incelediler ve hemen çalışmalarına başladılar. Mahallem ve şahsım adına, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ve bütün çalışanlara teşekkür ederim" dedi.

"2 bin 500 metre uzunluğunda olan yol çalışmamız kısa sürede tamamlanacak"

Büyükşehir Belediyesi Yol, Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü'nde görevli inşaat mühendisi İpek Dela Aydın, "Ula İlçesi Ataköy Mahallemiz Zeytinbeleni yolunda yol yapım çalışmalarımıza başladık. 2500 metre uzunluğunda olan yol yapım çalışmamız kısa sürede tamamlanacak olup akabinde vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın Dünya Kenti Muğla vizyonu doğrultusunda 13.5 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilecek olan yolumuzun şimdiden keyifli ve güvenli bir ulaşımın parçası olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

"Muğla'mızın her köşesinde ulaşımı iyileştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Muğla'mızın tüm ilçelerinde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Ula İlçemizin Ataköy Mahallesinde yol yapım çalışmalarımıza başladık. Bu proje kapsamında mevcut yolun zemini güçlendirilerek sıcak asfalt kaplama ile uzun ömürlü ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturacağız. Ekiplerimiz kısa sürede çalışmalarını tamamlayarak yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesini sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla'mızın her köşesinde ulaşımı iyileştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Muğla, Yaşam, Ula, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Ula İlçesi'nde Yol Yapım Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:18 İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
21:02 Beşiktaş, Sivasspor’u deplasmanda 2-0 yendi Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 22:32:02. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Ula İlçesi'nde Yol Yapım Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.