Muğla'da Hastalara Konaklama Desteği

09.03.2026 16:23  Güncelleme: 17:13
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tetkik ve tedavi için gelen, tedavileri birkaç gün süren ihtiyaç sahibi hasta ve hasta yakınlarını anlaşmalı otellerde misafir ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sağlık hizmetlerine erişim sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Kentin 13 ilçesinden il merkezi Menteşe'de bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tetkik ve tedavi için gelen ve tedavileri bir günden fazla süren hasta ve hasta yakınları, Büyükşehir Belediyesi tarafından anlaşmalı otellerde misafir ediliyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir günden daha fazla tedavi göreceğini belgeleyen hasta ve hasta yakınları, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 444 48 01 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne başvurabiliyor. Sağlık kuruluşunda tedavi gördüğünü beyan eden ve gerekli değerlendirmeleri tamamlanan vatandaşlar, tedavileri süresince Büyükşehir Belediyesi'nin anlaşmalı olduğu otellerde konaklayabiliyor. Konaklama hizmetinden yararlanan vatandaşlar otelin sunduğu diğer hizmetlerden de faydalanabiliyor.

2026 yılının ilk iki ayında 11 kişiye toplam 83 gece konaklama hizmeti

Muğla'da yaşayan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatışı yapılmadan ayaktan tedavisi bir gün veya birkaç günden fazla süren; kanser hastaları, diyaliz tedavisi gören vatandaşlar, hayatını tek başına sürdüremeyen engelli bireyler, şehit yakınları, gaziler ile yoğun bakımda bebeği bulunan aileler sosyal inceleme sürecinin ardından bu hizmetten yararlanabiliyor. Konaklama desteği kapsamında 2026 yılının ilk iki ayında 11 kişiye toplam 83 gece konaklama hizmeti sağlandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sağlık hizmeti almak için il merkezine gelen vatandaşların yaşadığı konaklama sorununu hafifletmek amacıyla bu hizmeti sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz"

"Sağlık hizmeti almak için ilçelerimizden il merkezine gelen vatandaşlarımızın tedavi süreçlerinde yaşadıkları zorlukların farkındayız. Özellikle birkaç gün süren tedavilerde hasta ve yakınlarının konaklama ihtiyacı önemli bir sorun haline gelebiliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bu süreçte yalnız olmadığını hissettirmek ve tedavilerine daha rahat koşullarda devam edebilmelerini sağlamak için konaklama desteği sunuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda vatandaşlarımızın zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

