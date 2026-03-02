Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Temizlik Seferberliğinin Üçüncü Durağı, Marmaris Oldu

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde başlattığı temizlik seferberliğinin üçüncü durağı, Marmaris oldu. İlçede etkili olan fırtınanın ardından Yalancı Boğaz mevkiinde kıyıya sürüklenen atıklar, gençlerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte toplandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi ve Sosyal Gençlik Masası (SOGEM) iş birliğinde hayata geçirilen çalışma, hem kıyı temizliğini sağladı hem de çevre bilincinin artırılmasına katkı sundu. Çalışmalar kapsamında Marmaris kıyı şeridinde biriken atıklar temizlenirken, çevre bilincinin artırılmasına yönelik farkındalık mesajları da verildi.

"Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmalıyız"

Öğrenci Serhat Güney, "Bu temizlik etkinliğinin düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Çevre temizliği son derece önemli ve anlamlı bir çalışma. Kamp Kulübü öğrencileri olarak çevremizin korunmasına, temiz tutulmasına ve toplumda çevre bilincinin artırılmasına büyük önem veriyoruz. Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakabilmek adına bu tür etkinlikleri çok değerli buluyoruz. Temizlik çalışmalarının daha sık yapılmasını temenni ediyor, öğrenciler olarak bu tür projelere destek olmak için her zaman gönüllü olduğumuzu ifade etmek istiyoruz" dedi.

"Çevremizi temiz tutmak hepimizin sorumluluğu"

Öğrenci İclal Güneş, "Arkadaşlarımla birlikte burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün hep birlikte anlamlı bir temizlik etkinliği gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle bir mesaj vermek istiyorum: Lütfen çöplerimizi doğaya atmayalım. Çevremizi temiz tutmak hepimizin sorumluluğu. Daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için duyarlı olalım ve doğamıza sahip çıkalım" diye konuştu.

"Denizler ve doğa hepimizin ortak değeri"

Öğrenci Mertcan Teker, "Büyükşehir Belediyemiz aracılığıyla bugün burada bir temizlik etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bu tür çalışmaların artırılması gerektiğine inanıyorum. Denizler ve doğa hepimizin ortak değeri; bu nedenle çevre konusunda daha bilinçli olmamız büyük önem taşıyor. Toplumda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlayan bu anlamlı etkinlik için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Koordinatörü Barış Ünlü, şunları söyledi:

"Daha temiz bir Muğla için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

"Marmaris Belediyesi olarak burada düzenlenen temizlik etkinliğine eşlik ediyoruz. Son günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, Yalancı Boğaz mevkiinde denize atılan ve fırtınanın etkisiyle karaya sürüklenen atıkları topluyoruz. Yaptığımız incelemelerde, toplanan atıkların büyük bölümünün geri dönüştürülebilir malzemelerden oluştuğunu gördük. Etkinliğin ardından bu malzemeler geri dönüşüm tesislerine gönderilecek. Bu tür çalışmaların tüm kurumların iş birliğiyle artırılması, çevre bilincinin güçlenmesine önemli katkı sağlayacaktır. SOGEM'den gelen gençlerimizle birlikte çevreye duyarlı, güzel bir sosyal projeye imza attığımızı düşünüyorum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın öncülüğünde bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini temenni ediyor, daha temiz bir Muğla için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şunları kaydetti:

"Yaşadığımız bu güzel coğrafyayı korumak, herkesin ortak sorumluluğudur"

"Yaşadığımız bu güzel coğrafyayı korumak, herkesin ortak sorumluluğudur. Marmaris'te yaşanan fırtınanın ardından gençlerimizle birlikte Yalancı Boğaz'da gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışması, dayanışmanın ve çevre duyarlılığının en güzel örneklerinden biri oldu. Özellikle gençlerimizin böylesine anlamlı bir etkinlikte gönüllü olarak yer alması bizlere umut veriyor. Çünkü biliyoruz ki çevre bilinci küçük yaşlarda başlar, birlikte güçlenir ve toplumsal bir kültüre dönüşür. Bizler de yerel yönetimler olarak bu bilinci destekleyen, doğayı koruyan ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Daha temiz kıyılar, sağlıklı denizler ve yaşanabilir bir Muğla için tüm hemşerilerimizi duyarlı olmaya davet ediyor; emeği geçen tüm kurumlarımıza ve gönüllü gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum."