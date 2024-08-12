Muğla Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Oyunlarını Vatandaşlarla Buluşturuyor - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Oyunlarını Vatandaşlarla Buluşturuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Dikkat Aile Var' ve 'Gülümseten Hatıralar' tiyatro oyunlarını 10 ilçede vatandaşlarla buluşturacak. 'Dikkat Aile Var' oyunu aile olmanın önemine trajikomik bir bakış sunarken, 'Gülümseten Hatıralar' ise nostalji yaşatacak.

12.08.2024 14:29  Güncelleme: 14:52
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Dikkat Aile Var' ve 'Gülümseten Hatıralar' tiyatro oyunlarını vatandaşlarla buluşturuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadrosunda ünlü oyuncuların bulunduğu iki tiyatro oyununu 12-17 Ağustos arasında 10 ilçede vatandaşlarla buluşturacak. Büyükşehir Belediyesi'nin sanatseverlerle buluşturacağı ilk oyun Tiyatro Balans 'Dikkat Aile Var' oyunu olacak. Tiyatro Balans etkinliğinde, tiyatro ve dizi oyuncusu Selahattin Taşdöğen, Suna Yıldızoğlu, Murat Ercanlı, Ceren Bayır, Ebru Yıldız ve Suat İnal, yurttaşlarla buluşacak. Oyun, 12 Ağustos'ta Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi, 13 Ağustos Ula Belediye Düğün Salonu, 14 Ağustos Marmaris- Armutalan Kültür Merkezi, 15 Ağustos Datça Amfi Tiyatro, 16 Ağustos Fethiye Kültür Merkezi'nde sahnelenecek ve oyunlar her ilçede saat 21.00'da başlayacak.

Ailenin önemine trajikomik bir bakış

Oyun, aile olmanın önemine değiniyor. Oyunda, kredi kartı dağıtan bankalar ve bu kredi kartları yüzünden bir ailenin başına gelen vahim olaylar, trajikomik bir şekilde ele alıyor.

Gülümseten Hatıralar nostalji yaşatacak

'Gülümseten Hatıralar'da ekranların tanınan isimleri Faruk Sofuoğlu ve Deniz Oral'ı vatandaşlarla buluşturacak. Sürpriz performansları, anlatıları, müzikleri ile geçmişten günümüze dokunan oyun 13 Ağustos'ta Seydikemer Seki Meydanı'nda ilk gösterimini yapacak. Oyun, 14 Ağustos Dalaman- Cumhuriyet Meydanı, 15 Ağustos Ortaca-Festival Alanı, 16 Ağustos Köyceğiz-Atatürk Meydanı, 17 Ağustos Kavaklıdere-Amfi Tiyatro'da izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: ANKA

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