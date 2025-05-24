Muğla Büyükşehir Belediyesi Turgutreis'te 34 Milyon TL'lik Yol Çalışmasını Tamamladı

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'un Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda 34 milyon TL'lik yatırımla başlattığı 2 bin 900 metrelik yol çalışmasını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu proje, yalnızca araç trafiğini rahatlatmakla kalmıyor, aynı zamanda yaya ve bisiklet ulaşımını da kapsayan bütüncül bir yaklaşımı yansıtıyor" dedi.

Ulaşımda güvenlik ve konforu artırmak amacıyla yol yatırımlarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde yer alan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda başlattığı yol yapım çalışmalarını tamamlayarak trafiğe açtı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2 bin 900 metrelik güzergah modernize edilerek 34 milyon TL'lik yatırımla bölgeye konforlu ve çağdaş bir ulaşım altyapısı kazandırıldı. Bisiklet ve yürüyüş yolu için bayramdan sonra çalışmalar devam edecek.

Yıl boyunca yatırımlar devam edecek

Yolun tamamlanmasıyla birlikte Turgutreis Mahallesi içinde trafik akışı önemli ölçüde rahatladı, özellikle yaz aylarında artan araç yoğunluğuna karşı etkili bir çözüm hayata geçirilmiş oldu. Vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımı için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki altyapı ve üstyapı çalışmalarına 2025 yılı boyunca devam edecek.Büyükşehir Belediyesi Muğla genelinde bugüne kadar sıcak asfalt, birinci ve ikinci kat sathi kaplama, parke çalışması olmak üzere 3 bin 404 km yol çalışması yaptı. Büyükşehir, 2024 yılı içerisinde kent genelinde 216 bin metreyi bulan yol imalatı gerçekleştirerek ulaşım altyapısına önemli katkı sundu.

"Yaşam kalitesini önceleyen yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum gibi yaz aylarında nüfusun katlandığı turizm merkezlerinde, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım altyapısı oluşturmak zorundayız. Bu nedenle ulaşım yatırımlarımızı yalnızca bir yol yapım çalışması olarak değil, bir kentleşme vizyonunun parçası olarak görüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda tamamladığımız bu proje, yalnızca araç trafiğini rahatlatmakla kalmıyor, aynı zamanda yaya ve bisiklet ulaşımını da kapsayan bütüncül bir yaklaşımı yansıtıyor. 2025 yılı boyunca da bu anlayışla, hem kent estetiğini hem de yaşam kalitesini önceleyen yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.