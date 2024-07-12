Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Planlama Ajansı (MUPA) ile Üniversite'nin Teknoloji Transfer Ofisi arasında koordinasyon ve iş birliği yapması için protokol imzaladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Muğla Planlama Ajansı (MUPA) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi arasında imzalanan iş birliği protokolü ile sürdürülebilir kalkınma ve bilgiye dayalı planlama süreçlerinin başlaması hedefleniyor. Protokol, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Turhan Kaçar tarafından imzalandı.

MUPA, Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayı meclisinde oy birliğiyle kurularak, başkanlığına Tansu Özcan seçildi. MUPA 2024 seçim stratejisi olarak belirlenen 'Dünya Kenti Muğla' vizyonu ile sürekli öğrenen, öğrendiğini paylaşan ve bunu hep birlikte yapan nesil, bir iş modeli olarak tasarlanıyor. Yerel yönetimler bünyesinde planlama ajansı, İstanbul'dan ve İzmir'den sonra üçüncü olma özelliği taşıyor.

"Üniversite-Belediye arasında bilgi paylaşımını amaçlıyoruz"

Rektör Kaçar, protokolün imza töreninde, "Bugün Muğla Büyükşehir Belediye'miz ile birlikte iş birliği, güç birliği protokolü için toplandık. Proje geliştirme noktasında modern dünyayı, yapay zekayı düşündüğümüzde, teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği günümüzde üniversitemizin teknolojik, entelektüel kapasitesini Muğlamızın iyiliği için kullanmak düşüncesiyle bir araya geldik. Üniversitemiz Muğlamızın kültürel, sosyal hayatına katkı sunan önemli bir parçası. Bu proje ile Üniversite-Belediye arasında bilgi paylaşımını amaçlıyoruz" dedi.

"Üniversitemizle imzaladığımız protokol 'Dünya Kenti Muğla' vizyonumuza da büyük katkı sunacak"

Başkan Aras ise şöyle konuştu:

"'Dünya Kenti Muğla' vizyonu ile çıktığımız yolda, bu iş birliği protokolü, Muğla'mızın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için atılmış büyük bir adımdır. Üniversitemiz sahip olduğu bilgi birikimi, araştırma kapasitesi, uzman kadrosuyla Muğla'mıza çok büyük katkı sunuyor. Bu işbirliği ile bilgi ve tecrübelerinden çok daha fazla yararlanacağız. Şehrimizin planlanması ve kalkınma projelerimizin daha etkin, verimli hayata geçirebilmesi için fırsat olacak. Özellikle sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz var. Çevre dostu sürdürülebilir projeler geliştirmek, Muğla'nın kültürel, doğal mirasını koruma altına almak istiyoruz. Üniversitemizin bu alanlardaki uzmanlığına güveniyoruz. Eğitim ve kapasite geliştirme hedeflerimiz doğrultusunda üniversitemizle birlikte belediye personelimize, vatandaşlarımıza yönelik eğitim programları düzenlemek istiyoruz. Kentimizin kalkınmasında hep birlikte olmak, akademik ve bilimsel bilgiyle kararlar vermek istiyoruz. Bu proje bu yolda bizlere büyük katkı sağlayacak. Üniversitemize teşekkür ediyor, bizlere bu projede katkı sunacak tüm paydaşlara da kapımızın açık olduğunu belirtmek istiyorum. Genç bir ekibimiz var, onlara çok güveniyorum ve onların da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi mezunu, sizlerin öğrencileri olmaları bizleri ayrıca mutlu etti."