Muğla'da 178 Yangında 247 Hektar Orman ve Ziraat Alanı Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da 178 Yangında 247 Hektar Orman ve Ziraat Alanı Zarar Gördü

Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte meydana gelen 178 yangında 247 hektar orman ve ziraat alanının zarar gördüğünü açıkladı. Akbıyık, kurak bir yıl geçtiğini belirterek, yangınların önlenmesi için tedbirler aldıklarını ve vatandaşların da dikkatli olması gerektiğini söyledi.

11.07.2024 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi İdris Akbıyık 1 Ocak'tan itibaren kentte meydana gelen 178 yangında 247 hektar orman ve ziraat alanının yandığını söyledi.

Vali Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda gazetecilere, Muğla'da hava sıcaklıklarında yaşanan artış nedeniyle son dönemlerde orman yangınları meydana geldiğini kaydetti.

Kentte kurak bir yıl geçtiğini belirten Akbıyık, "Bu sene diğer yıllara göre biraz daha kurak geçiyor. Bu anlamda biz de çok önemli tedbirler aldık. 2024 yılında 102'si orman, 76'sı ziraat yangını olmak üzere 178 yangın meydana geldi. Yangınlarda 247 hektar ormanlık alan ve ziraat alanı zarar gördü. En büyük yangın ise geçtiğimiz gün Bodrum'da yaşanan yangındı. Zamanında hızlı müdahaleyle yangınlar kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışılıyor." dedi.

Yangınlara Orman Bölge Müdürlüğünün yanı sıra diğer kurumlar, STK'lar ve gönüllülerin de destek verdiğini anlatan Akbıyık, ekiplerin cansiparane mücadele ettiğini ifade etti.

Yangınların önlenmesi için sürekli yeni tedbirler aldıklarına işaret eden Akbıyık, "Burada vatandaşın dikkati çok önemli. Belirli bölgelerde ormanlık alanlara giriş ile piknik yapılması, mangal yakılması yasaklandı. Arıcılara yangın tüpü zorunluluğu getirildi. Orman yangınlarının en aza indirilmesi için her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Akbıyık, ekiplerin karadan ve havadan müdahaleye her daim hazır olduklarını ancak vatandaşların da orman yangınları konusunda duyarlı ve dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

İdris Akbıyık, Muğla, Çevre, Orman Yangınları, Doğa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 178 Yangında 247 Hektar Orman ve Ziraat Alanı Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
10:55 Elektrikte yeni dönem Faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor Elektrikte yeni dönem! Faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor
13:46 İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
12:00 Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
11:44 Kilosu 350 TL’den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 14:35:56. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da 178 Yangında 247 Hektar Orman ve Ziraat Alanı Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement