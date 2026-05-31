Muğla'da 2 Bin 750 Şoföre Mesleki Gelişim Eğitimi Verildi

31.05.2026 10:41  Güncelleme: 11:08
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede düzenlediği 'Şoför Mesleki Geliştirme Eğitimi' programını tamamladı. 2 bin 750 şoförün katıldığı eğitimlerde öfke kontrolü, stres yönetimi ve defansif sürüş teknikleri ele alındı.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerinde kaliteyi artırmak, trafik ve yolcu güvenliğini en üst seviyeye taşımak amacıyla 13 ilçede düzenlediği "Şoför Mesleki Geliştirme Eğitimi" programını tamamladı. Eğitimlere toplam 2 bin 750 şoför katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında toplu taşıma araç şoförleri, özel toplu taşıma aracı şoförleri ve işleticileri ile servis ve taksi şoför esnafına yönelik eğitimler düzenlendi.

13 İLÇEDE 6 HAFTALIK EĞİTİM PROGRAMI

Alanında uzman akademisyenler tarafından verilen eğitimlerde; öfke kontrolü ve stres yönetimi, zor yolcularla başa çıkabilme, kurum kültürüne uyum ile dinamik ve defansif sürüş teknikleri konuları ele alındı.

Eğitim programı; Fethiye-Seydikemer, Menteşe-Ula-Yatağan-Kavaklıdere, Milas, Bodrum, Marmaris-Datça ve Ortaca-Köyceğiz-Dalaman bölgelerinde gerçekleştirildi.

GÜVENLİ VE KALİTELİ ULAŞIM HİZMETİ HEDEFLENİYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen eğitimlerle kamu hizmetlerinde kalite ve verimlilik seviyesinin artırılması, vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye taşınması ve olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Eğitimler sayesinde yolcu, trafik ve araç güvenliğine yönelik farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

"GÜVENLİ VE KALİTELİ ULAŞIM ÖNCELİĞİMİZ"

Toplu taşıma hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmak ve güvenli ulaşımı güçlendirmek amacıyla eğitim çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "13 ilçemizde gerçekleştirdiğimiz mesleki gelişim eğitimleriyle şoförlerimizin hem iletişim hem de sürüş becerilerini geliştirmeyi hedefledik. Vatandaşlarımızın daha güvenli, kaliteli ve konforlu ulaşım hizmeti alması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Güvenlik, Güncel, Ulaşım, Eğitim, Stres, Muğla, Yaşam, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 11:08:32.
