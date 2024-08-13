Muğla'da 3 Birlik ve Kooperatif Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi Aldı - Son Dakika
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Muğla'da 3 Birlik ve Kooperatif Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi Aldı

Muğla'da faaliyet gösteren 3 birlik ve kooperatif, Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi almaya hak kazandı. Bu kuruluşlar ilave desteklerden yararlanabilecek.

13.08.2024 18:07
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Muğla'da faaliyet gösteren 3 birlik ve kooperatif, Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi almaya hak kazandı. Bu kuruluşlar ilave desteklerden yararlanabilecek.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının birinci derece tarımsal amaçlı örgüt ve üyelerine yönelik yeni destekleme modeline işaret edildi.

Muğla'da 3 üretici birliğinin bu kapsamda ilave desteklerden yararlanma hakkı kazandığı bilgisi verilen açıklamada, "Türkiye genelinde toplam 103, Muğla'da ise gerekli yeterliliği sağlayabilen 3 tarımsal amaçlı birlik ve kooperatif Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi almaya hak kazandı." ifadesi kullanıldı.

Bu kuruluşların Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği-MAYBİR, Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği ve Milas İlçesi Süt Üreticileri Birliği olduğu, üyelerinin hayvancılık desteklemeleri kapsamında ilave destek alabileceği belirtildi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, kentteki 3 üretici birliğinin Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri karşılamasından büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

Üretim açısından bu belgeyi çok önemsediklerini belirten Saylak, "3 birliğimizin bu kriterleri karşılıyor olması, Muğla'mızın tarım sektöründe kaliteyi ve standartları yükseltme adına atılan çok önemli ve değerli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Tarımsal amaçlı örgütlerin derecelendirme kapsamına alınabilmesi için bazı koşulları karşılaması gerektiğini belirten Saylak, şunları kaydetti:

"Öncelikle Bakanlık kayıtlarında veya Kooperatif Bilgi Sistemi'nde yer alan, son 5 yılda genel kurul toplantılarını düzenli olarak yapan, son 2 yılda üyelerine girdi temini gerçekleştiren, ortak makine parkı gibi hizmetleri yerine getiren, kurumsal yapısı, mali durumu, genel ve sosyal faaliyetleri toplam 24 kriterden en az 60 puan alabilen üretici örgütlerimiz ilave destekler almaya hak kazandı. Hem birliklerimize hem de üyelerine hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: AA

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