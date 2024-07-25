Muğla'da 370 Bin Sazan Yavrusu Baraj ve Göletlere Salındı - Son Dakika
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Muğla'da 370 Bin Sazan Yavrusu Baraj ve Göletlere Salındı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, iç sularda balık popülasyonunu artırmak amacıyla 370 bin sazan yavrusunu 9 ayrı bölgede saldı. Programa il ve ilçe müdürleri, üreticiler, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı. Sazan yavruları Geyik Barajı, Köyceğiz Gölü, Akköprü Baraj Gölü, Balcılar, Kozağaç, Kurucuova ve Gökçay göletlerine bırakıldı.

25.07.2024 12:43
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Muğla'da 370 bin sazan yavrusu baraj ve göletlere salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, iç sularda balık popülasyonunu artırmak amacıyla 9 ayrı bölgede eş zamanlı gerçekleştirdiği etkinliğe, il ve ilçe müdürleri ile üreticiler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Milas ilçesindeki Geyik Barajı'ndaki programa katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, bir gün içinde 370 bin sazan yavrusunu sulara bıraktıklarını söyledi.

Geyik Barajı'na 100 bin yavrunun salındığını belirten Saylak, geri kalan 270 bin balığın da eş zamanlı olarak Köyceğiz Gölü, Akköprü Baraj Gölü, Balcılar, Kozağaç, Kurucuova ve Gökçay göletlerine bırakıldığını kaydetti.

Saylak, geçen yıl da Muğla'nın iç su kaynaklarının bulunduğu 9 bölgeye sazan yavrularının salındığını ifade etti.

Kaynak: AA

Geyik Barajı, Barış Saylak, Muğla, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 370 Bin Sazan Yavrusu Baraj ve Göletlere Salındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 370 Bin Sazan Yavrusu Baraj ve Göletlere Salındı - Son Dakika
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