Muğla'da 4 Büyüklüğünde Deprem

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 20.43'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Menteşe ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.