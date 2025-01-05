Muğla'da 4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Muğla'da 4 Büyüklüğünde Deprem

Menteşe'de saat 20.43'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, derinliği 7 km olarak belirlendi.

05.01.2025 21:16
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 20.43'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Menteşe ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA

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