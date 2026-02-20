Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Menteşeli Üreticilere Meyve Fidanı Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Menteşeli Üreticilere Meyve Fidanı Desteği

20.02.2026 16:25  Güncelleme: 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde yaptığı fidan dağıtımı ile kırsal alanda tarımsal üretimi desteklemeyi amaçlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tarımın geleceği için mücadele edeceklerini vurguladı.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Meyve Fidanı Destekleme Projesi" kapsamında Menteşe ilçesinde 50 bin meyve fidanı dağıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Tıbbi aromatik bitkilerden ceviz ve daha birçok alanda desteklerimiz devam ediyor. Topraklarımızı, havamızı ve suyumuzu korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda üretim kültürünü güçlendirmek, uzun vadeli ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve sürdürülebilir tarımsal faaliyetleri desteklemek amacıyla Menteşe ilçesinde meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da dağıtım etkinliğine katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde 460 üreticiye 34 bin 400 adet zeytin fidanı ve 14 bin 775 adet ceviz fidanı desteklemesi yaptı. 2026 yılı içerisinde 13 ilçede 159 bin adet fidan desteklemesi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi'nin, bugüne kadar dağıttığı ceviz ve zeytin fidan desteği ise 530 bine ulaştı.

"Topraklarımızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi'nde gerçekleştirilen meyve fidanı destekleme etkinliğinde konuşan Başkan Aras, turizm ve tarım kenti olan Muğla'da üreticiye destek olmaya devam edeceklerini, tarımın bir ülkenin ve şehrin geleceği olduğunu belirtti. Üreticilerin her zaman yanında olduklarını dile getiren Aras, dağıtılan fidanların Muğla'nın bereketli toprakları ile buluşarak yeşereceğini ifade etti. Desteklerin süreceğini belirten Aras, "Önemli olan birlik ve beraberlik içerisinde bu güzel memlekette, bu güzel toprakları iyi değerlendirmektir. Bizler bu görevdeysek bunun bilincindeyiz. Bugüne kadar yaptığımız her iş geleceğimize, köyümüze ve Muğla'mıza katkı olsun diye yapılıyor. Hayvancılığı, arıcıları, süt üreticilerini destekliyoruz. Tıbbi aromatik bitkilerden ceviz ve daha birçok alanda desteklerimiz devam ediyor. Topraklarımızı, havamızı ve suyumuzu korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Yaklaşık 35 bin zeytin ve 15 bin ceviz fidanı dağıtılıyor"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da projenin önemine dikkati çekerek, "Aslında burada hem tarımsal üretimimizi güçlendirmek hem de geleceğimize katkıda bulunmak için bir aradayız. Sadece basit bir fidan dağıtımı gerçekleştirmiyoruz, bunun çok daha derin anlamları var. Yaklaşık 35 bin zeytin ve 15 bin ceviz fidanı dağıtılıyor. 'Her Kapıda Bir Fidan' projesiyle başlayan bu çalışmalar hem soframıza bereket olacak, hem sizlere kazanç sağlayacak hem de hepimize nefes olacak. Muğla hem tarım hem turizm kenti diyoruz. Ancak kendi üretmeyen, toprağa gerekli değeri vermeyen toplumlar yok olmaya mahkümdur. Büyükşehir Belediyemize üreticilerimize destekleri için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Üreticiler de meyve fidanı dağıtımından duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi.

-Gülizar Zorlu: "Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim. Böyle desteklerin devamını diliyoruz. Köylüleri bu kadar düşündükleri için minnettarız. Alacağımız zeytinlerin çocuklarımıza ve geleceğimize faydası olmasını bekliyoruz."

-Mustafa Kıntak: "Uzun süre devlet memurluğunun ardından tarıma yöneldim. Büyükşehir Belediyesinin tarıma, çiftçiye ve üreticiye verdiği değer çok önemli. Bunun bir göstergesi olarak bugün fidanlarımızı almaya geldik. Bu dağıtımda emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

-Taşlı Mahalle Muhtarı Süleyman Gül: "Sayın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a, Sayın Menteşe Belediye Başkanımız Gonca Köksal'a köylülerimizi ve kırsal kesimlerimizi düşündükleri için çok teşekkür ediyorum. Taşlı Muhtarı olarak Ahmet Başkanımıza başarılarından ve desteklerinden dolayı minnettarım. Buradan aldığımız fidanlarla daha güçlü bir hale geleceğiz. Tekrardan çok teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Aras, Menteşe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Menteşeli Üreticilere Meyve Fidanı Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Zimbabve lideri Mugabe’nin oğlu Güney Afrika’da bahçıvan vurdu Eski Zimbabve lideri Mugabe'nin oğlu Güney Afrika'da bahçıvan vurdu
’Vur’ emri bu kez Trump’tan değil, komşu ülkeden 'Vur' emri bu kez Trump'tan değil, komşu ülkeden
Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı
Mourinho’nun başı söyledikleri nedeniyle dertte Mourinho'nun başı söyledikleri nedeniyle dertte
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
Köyde İftar Yasak, Toplu Sofralar Kuruluyor Köyde İftar Yasak, Toplu Sofralar Kuruluyor
Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber

17:31
Galatasaray’da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
16:01
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 18:08:43. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Menteşeli Üreticilere Meyve Fidanı Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.