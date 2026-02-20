Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Menteşeli Üreticilere Meyve Fidanı Desteği

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Meyve Fidanı Destekleme Projesi" kapsamında Menteşe ilçesinde 50 bin meyve fidanı dağıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Tıbbi aromatik bitkilerden ceviz ve daha birçok alanda desteklerimiz devam ediyor. Topraklarımızı, havamızı ve suyumuzu korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda üretim kültürünü güçlendirmek, uzun vadeli ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve sürdürülebilir tarımsal faaliyetleri desteklemek amacıyla Menteşe ilçesinde meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da dağıtım etkinliğine katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde 460 üreticiye 34 bin 400 adet zeytin fidanı ve 14 bin 775 adet ceviz fidanı desteklemesi yaptı. 2026 yılı içerisinde 13 ilçede 159 bin adet fidan desteklemesi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi'nin, bugüne kadar dağıttığı ceviz ve zeytin fidan desteği ise 530 bine ulaştı.

"Topraklarımızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi'nde gerçekleştirilen meyve fidanı destekleme etkinliğinde konuşan Başkan Aras, turizm ve tarım kenti olan Muğla'da üreticiye destek olmaya devam edeceklerini, tarımın bir ülkenin ve şehrin geleceği olduğunu belirtti. Üreticilerin her zaman yanında olduklarını dile getiren Aras, dağıtılan fidanların Muğla'nın bereketli toprakları ile buluşarak yeşereceğini ifade etti. Desteklerin süreceğini belirten Aras, "Önemli olan birlik ve beraberlik içerisinde bu güzel memlekette, bu güzel toprakları iyi değerlendirmektir. Bizler bu görevdeysek bunun bilincindeyiz. Bugüne kadar yaptığımız her iş geleceğimize, köyümüze ve Muğla'mıza katkı olsun diye yapılıyor. Hayvancılığı, arıcıları, süt üreticilerini destekliyoruz. Tıbbi aromatik bitkilerden ceviz ve daha birçok alanda desteklerimiz devam ediyor. Topraklarımızı, havamızı ve suyumuzu korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Yaklaşık 35 bin zeytin ve 15 bin ceviz fidanı dağıtılıyor"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da projenin önemine dikkati çekerek, "Aslında burada hem tarımsal üretimimizi güçlendirmek hem de geleceğimize katkıda bulunmak için bir aradayız. Sadece basit bir fidan dağıtımı gerçekleştirmiyoruz, bunun çok daha derin anlamları var. Yaklaşık 35 bin zeytin ve 15 bin ceviz fidanı dağıtılıyor. 'Her Kapıda Bir Fidan' projesiyle başlayan bu çalışmalar hem soframıza bereket olacak, hem sizlere kazanç sağlayacak hem de hepimize nefes olacak. Muğla hem tarım hem turizm kenti diyoruz. Ancak kendi üretmeyen, toprağa gerekli değeri vermeyen toplumlar yok olmaya mahkümdur. Büyükşehir Belediyemize üreticilerimize destekleri için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Üreticiler de meyve fidanı dağıtımından duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi.

-Gülizar Zorlu: "Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim. Böyle desteklerin devamını diliyoruz. Köylüleri bu kadar düşündükleri için minnettarız. Alacağımız zeytinlerin çocuklarımıza ve geleceğimize faydası olmasını bekliyoruz."

-Mustafa Kıntak: "Uzun süre devlet memurluğunun ardından tarıma yöneldim. Büyükşehir Belediyesinin tarıma, çiftçiye ve üreticiye verdiği değer çok önemli. Bunun bir göstergesi olarak bugün fidanlarımızı almaya geldik. Bu dağıtımda emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

-Taşlı Mahalle Muhtarı Süleyman Gül: "Sayın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a, Sayın Menteşe Belediye Başkanımız Gonca Köksal'a köylülerimizi ve kırsal kesimlerimizi düşündükleri için çok teşekkür ediyorum. Taşlı Muhtarı olarak Ahmet Başkanımıza başarılarından ve desteklerinden dolayı minnettarım. Buradan aldığımız fidanlarla daha güçlü bir hale geleceğiz. Tekrardan çok teşekkür ederim."