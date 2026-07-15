Muğla Milas'ta Yangın Devam Ediyor… Muğla Valisi Akbıyık: 1120 Kişi Tedbir Amacıyla Tahliye Edildi

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas, Ortaca ve Kavaklıdere ilçelerinde çıkan orman yangınlarına karadan yoğun müdahale sürüyor. Milas'ta alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine 1120 kişi tedbir amacıyla tahliye edilirken, 6 yangından 5'inin kontrol altına alındığını söyleyen Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangınların çıkış nedeninin araştırıldığını açıkladı.

Muğla'da sıcak hava, düşük nem ve rüzgarın etkisiyle aynı gün içinde üç farklı ilçede orman yangını çıktı. Milas'ın Gürçamlar-Bozbük mevkisinde başlayan yangınla birlikte Ortaca ve Kavaklıdere'deki yangınlara da ekipler yoğun müdahalede bulunurken, yetkililer bölgede geniş çaplı önlemler aldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Milas ilçesindeki yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, "Bugün 17.03 civarı Milas ilçemiz Gürçamlar Bozbük mevkinde henüz nedeni belli olmayan bir orman yangını meydana geldi. O esnada Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz 3 tane yangına müdahale ediyorlardı. Ortaca'da, Kavaklıdere'de ve bu bölgede çıktı. Toplam bugün 6. yangınımız bu. Ancak diğer 5'i kontrol altına alındı. Burada da mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Hava sıcaklıklarının da etkisi olduğunu belirten Akbıyık, "Tabii hava sıcaklıkları arttı. Nem oranları yüzde 30'ların altına düştü. Önümüzdeki günlerde 18'ine kadar daha da düşecek. ve maalesef bu yangın meydana geldi. Yangının haber alınır alınmaz Orman Bölge Müdürlüğümüz başta olmak üzere AFAD birimlerimiz, jandarma, emniyet, yine termik santrallerimiz, STK'larımız, tüm kamu kurum ve kuruluşları, Büyükşehir İtfaiyemiz, Yatağan, Milas belediyeleri, hatta dediğim gibi tarafından da destekler geldi. Biz seferberlik ruhuyla yeşil vatanımızı korumak için vatandaşlarımızla beraber, STK'larımızla, yerel kuruluşlarla beraber Orman Bölge Müdürlüğümüzün rehberliğinde büyük bir mücadele veriyoruz. Gündüz hava aydınlıkken 12 helikopter, 8 uçak havadan müdahale etti. Yine karadan müdahale devam ediyor. 11 dozer, 3 ekskavatör, 4 treyler, 62 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 29 su tankeri, 40 araç, 4 TOMA, emniyet ve jandarmamızın TOMA'ları da alındılar, 4 ambulans, 517 personel ile şu anda karadan mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

1120 KİŞİ TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Vali Akbıyık, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Tabii Orman Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere AFAD'ı ben biraz önce buraya gelene kadar AFAD merkezinden takip ettim. Oradaki İHA görüntülerinden ilgili kurum ve kuruluşların tüm imkanlarını, DSİ'nin, belediyenin imkanlarını seferber ettik. Yine jandarma, UMKE, diğer saydığım birimlerin... Tabii bölgede tatil siteleri var, oteller var. 350 otellerden, 770 tatil sitesinden toplam 1120 vatandaşımızı tedbir amaçlı tahliye ettik. Tabii rüzgarın yönü, nem durumu, arazi şartları hiç şüphesiz yangının yayılmasında da etkili. Biz de canla başla tüm birimlerimizle mücadele ediyoruz. Ben başta Orman Genel Müdürlüğümüz olmak üzere AFAD personelimize, jandarmamıza, emniyet teşkilatımıza, belediyemize, itfaiye ekiplerine, MUSKİ'ye, Yatağan, Milas belediyelerine, yine termik santrallerin iş makineleriyle büyük desteği var. Yörede çalışma yapan diğer vatandaşlarımızın ciddi mücadele destekleri var. Hepsine teşekkür ediyorum."

Milas'a, Muğla'mıza, ülkemize geçmiş olsun. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına almak istiyoruz. Şu anda yer yer devam ediyor. Ekiplerimiz gerekli tedbirleri alıyor, konumlandılar. Durdurmaya çalışıyoruz. Henüz nedeni belli değil. Jandarmamız araştırıyor. İnşallah onu da en kısa zamanda tespit edecek. Şu anda tedbirlerimizi alıyoruz. İnşallah olmaz ama tedbir amaçlı bir site ve otelimizde boşaltma yaptık. Personel ve tatil yapan vatandaşlarımızdan yaklaşık 1120 kişiyi iki yerde tahliye ettik. Teşekkür ediyorum, geçmiş olsun."