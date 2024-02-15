Muğla'da 71 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 71 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla\'da 71 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 71 düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Bodrum, Seydikemer ve Datça ilçelerinde yapılan çalışmalarda göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandığı tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, jandarma tarafından İl Göç İdaresine teslim edildi.

15.02.2024 20:15  Güncelleme: 20:16
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Muğla'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 71 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, yasa dışı göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Bodrum, Seydikemer ve Datça ilçelerinin yol kontrol noktaları ile kıyı kesimlerinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 71 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: AA

Seydikemer, Bodrum, Muğla, Sahil Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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